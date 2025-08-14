Este vorba despre soția lui Alexandru Raicea, jucătorul celor de la FCU Craiova. Luminița Barbu a fost lovită de doi indivizi într-un supermarket din Craiova. Conflictul a început din cauza timpului de așteptare la casa de marcat.

Soția fotbalistului se afla la casă, iar cei doi bărbați, tată și fiu, au început să aibă un comportament agresiv. Au început să îi adreseze jigniri femeii, iar mai apoi a început o ploaie de lovituri. Conform ediție.ro, tânăra nu a făcut niciun gest prin care să îi provoace pe cei doi.

Luminița Barbu a sunat imediat la 112, iar autoritățile au deschis un dosar penal, însă, potrivit sursei citate, nici până în momentul de față cei doi agresori nu au fost prinși.

”Eu am mers la un supermarket aici, aproximativ cam la 100 și ceva, 200 de metri de casă, ca să iau un bax de apă pentru că nu mai aveam apă în casă. Aici sunt două case de marcat. Este o casă în stânga, o casă în dreapta. Ce-i drept era destul de aglomerate în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn de acolo care era la coadă a început să țipe, să facă scandal, că de ce este deschisă decât o casă, că de ce angajații nu mai deschid încă una și îl lasă pe el să aștept, mă rog, presupun că se grăbea undeva și așa mai departe.

Așa că au mai deschis o casă. În momentul în care s-a deschis și casa din dreapta, eu am plecat în partea dreaptă și un domn care era în fața mea, un alt domn, m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul dumnealui la coadă ca să nu mai aștept cu baxul de apă în mână. Eu i-am mulțumit dumnealui și așteptam să-mi scaneze produsele. În momentul respectiv, agresorul propriu-zis care se afla încă că la casa din stânga a început să țipe la angajații magazinului, să țipe la oamenii care mai erau la coadă așteptând să scaneze produsele, că de ce se fac lucruri din astea pe unde ne credem, că el trebuia să fie în față și așa mai departe.

Eu când am văzut că se iscase deja un conflict, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze, sau mă rog, dacă se grăbea, și am spus ’Dacă vă grăbiți, puteți să veniți în locul meu la casă’. În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare, a venit către mine, a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, care era în fața mea la casa de marcat, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească. Eu, când am văzut că începe să degenereze situația, am sunat la poliție.

Când a văzut că sun la poliție s-a enervat și mai tare, a început din nou să mă lovească și în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară. Ce-i drept, nu mai știu exact cum s-au întâmplat lucrurile la momentul respectiv, dar când am ajuns afară, vorbind cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure, s-a întors și el, a început să mă lovească din nou și la momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus după că am fost lovită și după ce am leșinat și m-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp.

Băiatul care fusese la casă mă ținea de cap ca să nu stau cu capul pe jos. M-a stropit cu apă câte cât să-mi revin. Mai era încă o fată în stânga mea care a încercat să-mi dea apă. Se strânseseră destul de multe persoane acolo, adică era un haos total. După ceva timp a venit și poliția, SMURD-ul și ulterior m-au dus la spital pentru investigații, să vad exact dacă au fost urmări, ca să zic așa”, a povestit Luminița Barbu, potrivit sursei citate.

Alexandru Raicea (28 de ani) este vărul primar al lui Alexandru Mitriță și este jucătorul lui FCU Craiova. În cariera sa, a mai evoluat la echipe precum CS Mioveni, CSC Șelimbăr, Viitorul Tg. Jiu și Unirea Alba Iulia.