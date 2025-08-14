Darwin Nunez (25 de ani) a plecat de la Liverpool după trei sezoane și a semnat cu Al Hilal. Transferul s-a făcut pentru 53 de milioane de euro, iar atacantul uruguayan a semnat un contract valabil până în iunie 2028.



Al Hilal l-a prezentat aproape de miezul nopții, iar Nunez, tuns scurt, a vorbit despre primele zile în Arabia.



„Mă simt foarte bine și sunt fericit să fiu aici. Coechipierii m-au primit incredibil, de la primul moment m-am simțit unul de-al lor. Am făcut deja patru antrenamente și sunt pregătit să ajut echipa”, a spus fostul „cormoran”.



Darwin Nunez, primul interviu după transferul la „bogați”



Atacantul din Uruguay a povestit cine l-a convins: Simone Inzaghi, fostul antrenor al lui Inter.



„M-a sunat și mi-a spus că vrea să vin aici. Am crezut că e o idee bună. Cred că îi place cum joc și sunt mândru că m-a ales ca atacant al lui”, a mărturisit Nunez.



Vârful va lupta pentru un loc în ofensiva lui Al Hilal cu Aleksandar Mitrovic și Marco Leonardo.



„E o mare oportunitate pentru mine, într-un campionat care crește. La Mondial s-a văzut că pot concura cu cluburi mari. Deocamdată știu doar să spun Salam-Aleikum”, a glumit uruguayanul.



La Al Hilal, Nunez îi va avea colegi pe "granzii" Sergej Milinkovic-Savic, Joao Cancelo, Theo Hernandez și Kalidou Koulibaly, fotbaliști celebri care au plecat din motive financiare în zona arabă.

