Newcastle a încheiat stagiunea precedentă pe locul cinci cu 66 de puncte. După 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, ”coțofenele” au bifat 20 de victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și 12 înfrângeri.



Newcastle transferă pentru 46.000.000 de €! Englezul și-a dat acordul și va face vizita medicală: ”Mutare finalizată”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Newcastle s-a înțeles cu Aston Villa pentru transferul englezului Jacob Ramsey (21 de ani) pentru 40 de milioane de lire sterline (n.r. 46 de milioane de euro).



Cotat la 32 de milioane de euro de site-urile de specialitate, englezul născut la Birmingham, Jacob Ramsey, ar mai fi avut contract cu echipa ”orășenilor” până la finele stagiunii 2026/27.



”E gata! Jacob Ramsey, la Newcastle! Acord pentru o sumă de 40 de milioane de lire sterline din partea lui Aston Villa. Ramsey a ajuns la un acord privind termenii personali și se deplasează chiar acum pentru vizita medicală la Newcastle.



Ramsey și-a dorit cu tărie Newcastle, iar transferul este acum finalizat”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

