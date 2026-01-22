Monsef Bakrar a deblocat tabela de marcaj în minutul 7, iar Beljo Drena a dublat avantajul în minutul 11. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 42, iar în actul secund Dinamo Zagreb a turat și mai mult motoarele.



Mai întâi, Beljo a realizat ”dubla” în minutul 71 și a dus scorul la 3-1, iar în minutele de prelungire Sandro Kulenovic a închis tabela de marcaj la 4-1. Dinamo Zagreb a mai avut și un gol anulat pe motiv de ofsaid.



Pe ce loc a coborât FCSB în Europa League după eșecul cu Dinamo Zagreb



După meciul de la Zagreb, FCSB a coborât pe locul 29 în clasamentul UEFA Europa League. Roș-albaștrii rămân cu șase puncte consemnate după șapte runde desfășurate în grupa unică.



Pentru FCSB urmează duelul final din faza principală a competiției cu Fenerbahce joia viitoare, 29 ianuarie, de la ora 22:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

