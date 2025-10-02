Denis Alibec a primit imediat replica, după ce a cerut să joace mai mult la FCSB

Denis Alibec a primit imediat replica, după ce a cerut să joace mai mult la FCSB Europa League
Denis Alibec (34 de ani) a fost vizibil nemulțumit la finalul partidei FCSB - Young Boys 0-2, din Europa League. Atacantul a jucat din nou doar o repriză.

La fel ca în partida cu Go Ahead Eagles, în care a și oferit assist-ul de la golul lui Miculescu, Denis Alibec a fost înlocuit la pauza jocului cu Young Boys, când elvețienii aveau deja 2-0. În locul fostului atacant de la Farul a intrat Daniel Bîrligea.

Marius Baciu: "Alibec nu merită să joace mai mult la FCSB"

La interviul de după joc, Alibec a recunoscut că este deranjat de faptul că nu primește mai mult de 45 de minute după revenirea la FCSB. "Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu. Cred că ar trebui să joc mai mult, altfel nu-mi pot recăpăta ritmul. Sper ca în viitor să am mai multe minute pe teren", a spus Alibec.

Marius Baciu (50 de ani), fostul fundaș al Stelei, acum analist la Prima Sport, l-a contrazis pe Alibec imediat după interviu, spunând că solicitarea sa nu este îndreptățită.

"Eu zic că Alibec nu merită să joace mai mult la ora actuală. El a avut șansa să joace de la început. S-a accidentat, a avut probleme medicale. D-asta a pierdut echipa. Totuși, Bîrligea e un jucător care a demonstrat în cupele europene și în campionat. La ceea ce joacă acum, eu nu cred că merită mai mult", a spus Marius Baciu.

  • 8 meciuri (254 de minute) a strâns Alibec după revenirea la FCSB. Nu a reușit să marcheze, dar a oferit un assist la duelul cu Go Ahead Eagles.

Denis Alibec a căutat cu disperare golul, dar i-a exasperat pe suporteri

Fără gol după revenirea la FCSB, Denis Alibec a părut că are ceva de demonstrat și că vrea să evite o nouă înlocuire la pauză, așa cum s-a întâmplat în duelul cu Go Ahead Eagles (1-0). Săptămâna trecută, fostul atacant de la Farul a fost titular, a pasat decisiv la golul lui Miculescu, dar după primele 45 de minute a fost înlocuit cu Bîrligea.

FCSB a intrat în dezavantaj la pauză, 0-2, iar cel mai activ jucător din atacul campioanei a fost de departe Alibec. Atacantul de 34 de ani a expediat nu mai puțin de 5 șuturi pe parcursul primei reprize, însă numai unul a fost pe spațiul porții.

La patru dintre cele cinci șuturi, Alibec și-a încercat norocul din afara careului. Nemulțumirea suporterilor a fost vizibilă în minutul 17, când atacantul a trimis mult peste poarta lui Young Boys, direct în peluză, după o fază în care nu a avut inspirația să lase balonul pentru Miculescu, aflat într-o poziție mult mai bună.

  • Pozițiile din care a șutat Denis Alibec în prima repriză din FCSB - Young Boys. Foto: Sofascore
