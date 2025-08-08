Declarație neașteptată a antrenorului de la Braga după victoria cu CFR: „Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi”

Antrenorul lui Braga a oferit o declarație neașteptată, imediat după victoria cu CFR Cluj.

CFR Cluj a pierdut manșa tur cu Braga, scor 1-2 și va avea o misiune complicată în returul din Portugalia, unde va încerca să se califice în play-off-ul Europa League.

Carlos Vicens, în urma victoriei cu CFR Cluj: „Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi”

Antrenorul lui Braga a fost mulțumit de prestația de la Cluj elevilor săi, dar a scos în evidență că CFR Cluj va avea un avantaj pe partea de prospețime, referindu-se la duelul amânat cu Csikszerda din Superliga.

„Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi nu. S-ar putea să le ofere un mic avantaj în ceea ce privește prospețimea pentru joc, dar și noi am avut acel avantaj pentru acest meci. Asta este. Ne vom concentra mai întâi pe meciul nostru de campionat de duminică, vom obține un rezultat bun și apoi ne vom pregăti cât mai bine pentru meciul retur.

Posesia este ceva ce încercăm să implementăm de când am ajuns, de când am început să lucrez cu această echipă. În cele din urmă, ceea ce ne dorim este să jucăm cât de bine putem, să profităm la maximum de sinergiile noastre de pe teren și să scoatem maximum de la jucătorii noștri.

Am marcat două goluri frumoase, dar trebuie să ne îmbunătățim ritmul și pasele. Suntem încă în primele etape ale construcției pentru că un antrenor nou implică întotdeauna idei noi.

Face parte din proces. Dificultatea este că, în timpul acestui proces, trebuie să câștigăm meciuri.

Acesta este al treilea nostru meci oficial, iar echipa nu este încă la nivelul dorit, atât fizic, cât și fotbalistic. Suntem într-un proces și vom încerca să ne îmbunătățim în fiecare zi.”, a spus Carlos Vicens, în urma victoriei cu CFR Cluj.

Dacă CFR Cluj va reuși să treacă de Braga, ardelenii vor juca în play-off Europa League cu Lincoln Red Imps sau FC Noah. În caz contrar, feroviarii vor întâlni în play-off-ul Conference League pe pierzătoarea duelului Hacken - Brann.

