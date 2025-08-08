A chinuit-o pe CFR Cluj și acum a pierdut șocant! Lugano a fost umilită acasă în cupele europene

A chinuit-o pe CFR Cluj și acum a pierdut șocant! Lugano a fost umilită acasă &icirc;n cupele europene Conference League
Alexandru Hațieganu
Lugano, adversara lui CFR Cluj din turul doi al Europa League, a fost spulberată la meciul de acasă din preliminariile Conference League.

CeljeLuganoCFR ClujConference League
CFR Cluj s-a calificat chinuit în turul trei al Europa League, după 1-0 la general cu Lugano, în urma a două partide în care elvețienii au dominat jocul.

Lugano, umilită în preliminariile Conference League

Lugano a fost descrisă de formația clujeană ca o echipă valoroasă și un adversar de temut, dar se pare că pentru slovenii de la Celje lucrurile nu au stat deloc așa.

Celje s-a impus cu 5-0 la Thun, în casa lui Lugano într-un meci în care, așa cum o arată și scorul, doar slovenii au fost teren.

În prima repriză tabela arăta 0-2, în urma reușitelor lui Sturm (35') și Kovacevic (penalty, 44'), iar în a doua parte Celje a mai punctat prin 

Zabukovnik (59'), același Kovacevic (tot din penalty, 84') și Kvesic (89').

În urma acestui 0-5 este destul de clar că formația elvețiană va fi eliminată din cupele europene.

Ce a spus Dan Petrescu după calificarea cu Lugano

Dan Petrescu a fost bucuros după calificarea formației sale în turul trei al Europa League, dar a ținut să puncteze că Lugano nu ar avea rival în Superliga și a câștiga campionatul la pas.

Cu Sacrificiu, cu noroc, așa am obținut calificarea. Fără noroc, nu puteam. Clar, am fost dominați total. Cred că Lugano e cea mai bună echipă din Europa care a jucat aici. Știam după meciul tur ce ne așteaptă. Am reușit o victorie extraordinară!

Lugano n-ar avea rival în campionatul românesc, ar fi campioană 100%. Am încercat să ne apărăm, să jucăm pe contraatac. La fotbal, nu câștigă mereu cine domină și cine are ocaziile, ci echipa care bagă mingea în poartă. Am câștigat cu 1-0, după o fază fixă, așa cum îmi place. Și dacă pierdeam, n-aveam ce să le reproșez, pentru că au dat totul“, a spus Dan Petrescu după calificarea obținută de CFR Cluj.

Reformă amplă &icirc;n administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT
Reacția lui Ioan Varga după ce CFR Cluj a pierdut acasă cu Braga: ”Dacă vom juca la fel...”
Cum s-au încheiat meciurile care vor decide următoarea adversară a lui CFR Cluj din Europa
CFR Cluj - Braga 1-2, meciul care i-a dat dreptate lui Petrescu. Trei idei după turul din Gruia
Un patron din Liga 1 participă la maratoane, dar își liniștește fanii: "Stați liniștiți, nu debutez la echipă ca alți patroni burtoși!"
Declarație neașteptată a antrenorului de la Braga după victoria cu CFR: „Este ceva ce ei au reușit să facă, iar noi”
Singurul remarcat al lui Marica după FCSB - Drita 3-2: "A fost prezent, a creat panică!"
Radu Drăgușin, lecție de empatie! Promisiunea făcută lui Maddison, care a suferit aceeași accidentare ca românul
Gigi Becali a confirmat la TV: "Da!". Vestea uriașă primită de FCSB după thrillerul cu Drita
FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

