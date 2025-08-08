A chinuit-o pe CFR Cluj și acum a pierdut șocant! Lugano a fost umilită acasă în cupele europene

CFR Cluj s-a calificat chinuit în turul trei al Europa League, după 1-0 la general cu Lugano, în urma a două partide în care elvețienii au dominat jocul.

Lugano, umilită în preliminariile Conference League

Lugano a fost descrisă de formația clujeană ca o echipă valoroasă și un adversar de temut, dar se pare că pentru slovenii de la Celje lucrurile nu au stat deloc așa.

Celje s-a impus cu 5-0 la Thun, în casa lui Lugano într-un meci în care, așa cum o arată și scorul, doar slovenii au fost teren.

În prima repriză tabela arăta 0-2, în urma reușitelor lui Sturm (35') și Kovacevic (penalty, 44'), iar în a doua parte Celje a mai punctat prin

Zabukovnik (59'), același Kovacevic (tot din penalty, 84') și Kvesic (89').

În urma acestui 0-5 este destul de clar că formația elvețiană va fi eliminată din cupele europene.

