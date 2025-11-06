Daniel Bîrligea (25 de ani) a avut un discus mobilizator înaintea partidei FC Basel - FCSB. Confruntarea se va disputa astăzi, de la ora 19:45, și va fi redată în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Daniel Bîrligea, motivat înainte de FC Basel - FCSB

Atacantul „roș-albaștrilor” le-a amintit coechipierilor săi că, de fiecare dată când au avut atitudine și caracter, au reușit să obțină toate cele trei puncte în cupele europene.

„Eu mă concentrez la fața locului. Vreau să dau tot ce pot și să joc cât mai bine pe teren. Noi sperăm să ne facem jocul cât mai bine.

De fiecare dată când am jucat cum știm noi, cu caracter și atitudine, am făcut meciuri minunate și am luptat până la sfârșit. Am adus atunci puncte foarte importante”, a transmis și Daniel Bîrligea, înaintea confruntării.

Un duel important pentru calificare

Confruntarea dintre FC Basel și FCSB se poate dovedi extrem de importantă în lupta pentru calificarea din faza grupelor. Ambele formații au adunat fiecare câte 3 puncte, elvețienii fiind clasați pe locul 24, iar bucureștenii pe 28. Departajarea, în acest moment, este făcută de golaveraj, totuși echilibrat: 3-4 pentru Basel, respectiv 2-4 pentru FCSB.

„Roș-albaștrii” au început cu o victorie grupa unică din Europa League, 1-0 în Olanda cu Go Ahead Eagles, însă au cedat în următoarele două partide: 0-2 acasă cu Young Boys și 1-2 pe teren propriu cu Bologna.

De asemenea, nici Basel nu a strălucit până acum în Europa League. Elvețienii au tot 3 puncte, ca și FCSB, obținute în etapa a doua cu Stuttgart (2-0) pe teren propriu. În rest, au pierdut cu 1-2 în deplasare la Freiburg (runda 1) și 0-2 la Lyon (runda 3, precedenta).

