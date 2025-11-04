Patronul de la FCSB s-a arătat dispus să îl lase pe Bîrligea să plece în perioada de mercato din iarnă, asta dacă situația din clasament o va permite.

Daniel Bîrligea: ”Oriunde m-ar duce cariera, acolo mă duc!”

În locul lui Bîrligea, Gigi Becali a mărturisit că și-ar dori să îl aducă pe atacantul celor de la CFR Cluj, Louis Munteanu, o țintă veche a finanțatorului de la FCSB.

Bîrligea a reacționat după ce a aflat de oferta din MLS. Atacantul spune că deocamdată nu se gândește la un transfer și spune că are planuri mari la FCSB, formația alături de care vrea să câștige încă un titlu de campion. Totuși, Bîrligea a mărturisit că nu ar exclude o mutare în campionatul unde i-ar fi rival lui Lionel Messi.

”Cu ofertele nu este treaba mea, eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și cât mai serios. Vreau să ajut echipa, să aducem puncte, să mai aducem un campionat, să devenim din nou campioni.

Momentan mă gândesc doar la asta. Nu am intenții să plec sau să mă gândesc la o plecare. Momentan sunt aici, am contract foarte lung și vreau să dau totul pentru această echipă. Sunt aspecte care se vor lua în calcul, să rămân în Europa, familia, dar eu, personal, am luat decizia la 18 ani să plec, să îmi fac cariera. Oriunde m-ar duce cariera, acolo mă duc”, a spus Daniel Bîrligea.

Întrebat dacă ar fi dispus să meargă până în Statele Unite ale Americii, Bîrligea a oferit un răspuns categoric: ”Și mai departe! E un campionat foarte bun, e o experiență nouă. Sunt deschis la orice, nu am pus o limită”.

