Înainte de meci, la Pro TV a avut loc o ediție specială a emisiunii ”Fața la Joc!”, în care jurnalistul Costin Ștucan i-a avut invitați pe trei foști internaționali români: Florin Gardoș, Ciprian Marica și Cristi Pulhac.



FCSB - Drita contează în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League și se vede în direct la Pro TV și pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.



”Cum iese FCSB din criză?” În direct la Pro TV, Cristi Pulhac a dat răspunsul



Cristi Pulhac a explicat că revenirea lui din criză depinde în mare măsură de impactul psihologic al înfrângerii din derby-ul cu Dinamo, încheiat 3-4 pe Arena Națională în cadrul etapei #4 din sezonul regulat al SuperLigii României.



El a sugerat că meciul împotriva rivalilor are o greutate specială în vestiar și poate influența moralul jucătorilor, mai ales că următorul meci vine la scurt timp după eșec.



”(n.r. Cum iese FCSB din criză?) Depinde cât de greu atârnă în vestiar înfrângerea din campionat împotriva lui Dinamo. Este un derby și știu ce înseamnă asta.



Meciul vine la o scurtă perioadă de timp după eșec. Depinde cât de mobilizați sunt. Am avut că și patronul lui FCSB e alături de echipă. Și suporterii sunt alături de echipă.



Posibil să abordeze diferit partida asta față de cea cu Shkendija”, a spus Pulhac la Pro TV.

