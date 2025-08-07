După ce portughezii au deschis scorul rapid prin Gorby, ardelenii au egalat prin Sheriff Sinyan, iar golul nu a rămas fără ecou în presa din Portugalia.



Braga a început tare partida de la Cluj și a lovit prima, în minutul 17. Gorby a fost omul potrivit la locul potrivit și a înscris cu un șut precis din interiorul careului.



Portughezii au reacționat imediat după golul CFR-ului cu Braga: „Din greșeală!”



În minutul 29, CFR a restabilit egalitatea. Louis Munteanu a tras spre poartă, mingea a fost deviată involuntar de Paulo Oliveira, iar Sinyan a fost pe fază la bara a doua și a înscris pentru 1-1.



Jurnaliștii de la A Bola au surprins momentul cu o remarcă acidă. Presa lusitană a pus golul pe seama unui ricoseu nefericit.



„Șutul lui Munteanu a fost deviat din greșeală de Oliveira, iar Sinyan a profitat”, au scris jurnaliștii de la A Bola.



La momentul redactării acestui articol, ardelenii sunt conduși cu 1-2. CFR Cluj și Braga se vor întâlni din nou în returul din Portugalia, acolo unde se va decide calificarea în play-off-ul Europa League.

