Craiova - FK Sabail, in Europa League | Oltenii au avut noroc la tragerea la sorti: dau peste o echipa infiintata in urma cu 3 ani si trimisa direct in prima liga

Craiova a avut noroc la tragerea la sorti. Oltenii vor juca impotriva unei echipe din Azerbaijan in primul tur preliminar al Europa League.

FK Sabail este adversarul Craiovei in primul tur preliminar al Europa League. FK Sabail este o echipa cat se poate de noua in peisajul fotbalului european. Gruparea din Azerbaijan s-a infiintat in urma cu doar 3 ani si a fost plasata direct in prima liga.

FK Sabail a terminat sezonl trecut pe locul 3 in campionat si joaca pe un stadion de 5000 de locuri. Cel mai bine cotat jucator al celor din Azerbaijan e Maudo, un fundas central in varsta de 21 de ani, care costa 600.000 de euro.

Miercuri, cu incepere de la ora 13:00, va avea loc tragerea la sorti si pentru turul 2.