Si-a dat acordul: "Da, vreau sa joc la Craiova!" E primul pe lista de transferuri a oltenilor si spera sa ia titlul cu el

Craiova a primit raspuns pozitiv de la marea dorinta pe care o au in aceasta vara.

"Da, vreau sa joc la Craiova", spune Alex Ionita. Campion cu CFR, Ionita e primul pe lista Craiovei.

Daca-l iau pe Ionita, oltenii se pot gandi la titlu. Ionita are 3 titluri in ultimii 4 ani, cu Astra si CFR.

"Eu am mai spus ca imi plac mult cei de la Craiova, imi place publicul de acolo, dar mai am 3 ani jumate cu CFR. Daca o sa raman, o sa merg sa intreb ce au de gand cu mine", a spus Alex Ionita.

1 milion de Euro e pretul lui Ionita.

"In momentul asta consider ca este cam mult pentru ca nici nu am jucat foarte mult si nu prea am demonstrat ceea ce pot", recunoaste jucatorul.

Ionita s-a logodit in vacanta.

"Am facut ceea ce am simtit pentru ca am langa mine o persoana care merita sa faci acest pas", a explicat fotbalistul.