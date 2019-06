Bogdan Vatajelu, OUT de la Sparta Praga! Fotbalistul plecat de la Craiova isi cauta echipa! "Si eu astept raspunsul zilele astea"

Fostul fotbalist al Craiovei isi cauta echipa.

Bogdan Vatajelu a evoluat in ultimele sase luni la FK Jablonec, sub forma de imprumut de la Sparta Praga. Formatia din capitala Cehiei nu l-au considerat un om de baza si vor sa renunte la fotbalistul roman.

Conform presei din Cehia, Tomas Rosicky, directorul sportiv de la Sparta Praga, vrea sa renunte la jucatorii straini care nu au dat randament, iar printre acestia se numara si Bogdan Vatajelu.

Fostul fotbalist al Craiovei poate fi parte dintr-o afacere intre Sparta Praga si Jablonec. Michal Travnik este tinta celor de la Sparta, iar Vatajelu ar putea fi oferit la schimb.

Vatajelu: "La Sparta nu m-as intoarce"

Sparta Praga si Jablonec reiau pregatirea pe 17 iunie, iar Bogdan Vatajelu ar putea primi o veste in acest weekend. Contractul sau cu Sparga expira in iunie 2020.

"Si eu astept raspunsul zilele astea, sunt in stand-by si astept noutati. Eu n-am mai tinut legatura cu nimeni de la Jablonec si nu stiu daca o sa se mai faca ceva. M-am simtit bine acolo, am jucat, eu astept. In momentul asta, mai probabila ar fi o alta echipa. La Sparta nu m-as intoarce decat daca as sta si as juca acolo. Ei nu m-au mai vrut in planurile lor si vor sa ma transfere", a spus Bogdan Vatajelu pentru ProSport.

1,3 milioane in 2017

Bogdan Vatajelu a fost transferat de Sparta Praga in 2017, iar Craiova a incasat 1,3 milioane de euro. El a mai jucat pentru FCSB II, Ramnicu Valcea si Metalul Resita.