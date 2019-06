Prima LOVITURA pe care o poate da Craiova dupa ce si-a aflat adversara din preliminariile Europa League. "Daca se iveste oportunitatea va veni" Ce spune un oficial al oltenilor despre un posibil transfer

Andrei Ivan ar putea ajunge la Universitatea Craiova.

Dupa ce FCSB nu a reusit sa il aduca pe Ivan, acesta ar putea ajunge la Craiova. Sorin Cartu a recunoscut ca internationalul de tineret ar putea reveni in Banie.

"Ivan vrea sa vina la Craiova. Daca se iveste oportunitatea si ne putem misca financiar, ar fi unul dintre cei mai importanti jucatori. Deocamdata Krasnodar nu a spus nici ca il da, nici ca nu il da. Probabil asteapta Campionatul European, dar cel mai important e unde vrea fotbalistul sa joace", a spus Cartu la Digi.

Rusii de la Krasnodar au refuzat in aceasta vara o oferta de 750.000 de euro din partea lui Gigi Becali in schimbul fotbalistului imprumutat la Rapid Viena. Rusii au cerut 2 milioane de euro pentru a se face transferul.

1 milion de euro este cota lui Ivan conform transfermarkt.com

Craiova va juca cu Sabail in preliminariile Europa League



Craiova a avut noroc la tragerea la sorti. Oltenii vor juca impotriva unei echipe din Azerbaijan in primul tur preliminar al Europa League.

FK Sabail este adversarul Craiovei in primul tur preliminar al Europa League. FK Sabail este o echipa cat se poate de noua in peisajul fotbalului european. Gruparea din Azerbaijan s-a infiintat in urma cu doar 3 ani si a fost plasata direct in prima liga.

FK Sabail a terminat sezonl trecut pe locul 3 in campionat si joaca pe un stadion de 5000 de locuri. Cel mai bine cotat jucator al celor din Azerbaijan e Maudo, un fundas central in varsta de 21 de ani, care costa 600.000 de euro.

Miercuri, cu incepere de la ora 13:00, va avea loc tragerea la sorti si pentru turul 2.