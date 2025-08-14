FCSB merge în Kosovo cu avantaj de 3-2 din tur, visând la play-off-ul Europa League, iar CFR Cluj are misiune dificilă la Braga după înfrângerea cu 1-2 din tur. CSU Craiova pare deja calificată după victoria cu 3-0 cu Spartak Trnava și se pregătește de duelul cu Başakşehir.



Costel Pantilimon, „scor corect” înainte de Drita – FCSB: „Nu aș exclude”



Într-o ediție specială Studio Sport difuzată pe VOYO, Costin Ștucan îi are alături pe Ciprian Marica, Costel Pantilimon și Florin Gardoș, cu care analizează seara europeană a echipelor românești.



Întrebat de Ștucan cum crede că va începe Drita meciul cu FCSB, Costel Pantilimon a oferit analiza sa înaintea meciului și a oferit și un pronostic subtil, lăsând să se înțeleagă scorul de 2-0.



„Va fi o echipă care își va dori să înscrie foarte repede. Au de recuperat un gol, iar în acest moment au și entuziasmul primei partide. Acum, jucând acasă și cu sprijinul suporterilor, vor avea un moment de euforie. Referitor la FCSB, din ce văd în imagini, este o echipă motivată, care își va arăta maturitatea în această seară. Nu aș exclude un meci în care vor reuși să păstreze poarta intactă și să marcheze două goluri”, a spus Pantilimon.

