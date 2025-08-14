SC Braga a renunțat la mijlocașul uruguayan Thiago Helguera chiar în ziua meciului retur cu CFR Cluj din Europa League. Fotbalistul va juca sub formă de împrumut pentru Mirandes, în divizia secundă din Spania, fără opțiune de cumpărare.



OUT! A plecat de la echipă chiar înainte de Braga - CFR Cluj



Helguera a fost transferat de Braga în vara trecută, pentru 4 milioane de euro, de la Nacional, și a evoluat mai mult la echipa secundă și la juniori. Noul antrenor, Carlos Vicens, nu l-a inclus în lot pentru meciurile oficiale.

