OUT! A plecat de la echipă chiar înainte de Braga - CFR Cluj Europa League
Meciul Braga - CFR Cluj din turul 3 preliminar Europa League se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro!

CFR Cluj braga
SC Braga a renunțat la mijlocașul uruguayan Thiago Helguera chiar în ziua meciului retur cu CFR Cluj din Europa League. Fotbalistul va juca sub formă de împrumut pentru Mirandes, în divizia secundă din Spania, fără opțiune de cumpărare.

OUT! A plecat de la echipă chiar înainte de Braga - CFR Cluj

Helguera a fost transferat de Braga în vara trecută, pentru 4 milioane de euro, de la Nacional, și a evoluat mai mult la echipa secundă și la juniori. Noul antrenor, Carlos Vicens, nu l-a inclus în lot pentru meciurile oficiale.

După victoria cu 2-1 în tur, CFR Cluj are misiune dificilă în returul din Portugalia, iar în cazul eliminării va continua în play-off-ul Conference League, unde va întâlni învingătoarea dintre Hacken și Brann.

