Cine și cum a adus victoria din Olanda și unde a avut dreptate MM Stoica. 8 concluzii după GA Eagles - FCSB 0-1

Care sunt concluziile după succesul campioanei? 1. Victoria lui Târnovanu și a maturității. Începută bine, cu trei ocazii în primele șapte minute și golul marcat de Miculescu, partida a devenit foarte complicată odată ce olandezii s-au trezit din pumni și au turat motoarele. Dar batavii s-au lovit de zidul numit Ștefan Târnovanu, capabil să rezolve trei situații foarte complicate până la finalul primei părți și să le ofere colegilor surplusul de încredere de care aveau nevoie pentru a stăpâni tăvălugul advers și a obține trei puncte. În partea a doua, staff-ul tehnic a rezolvat problemele, a aglomerat mijlocul și zona din fața careului și a capitalizat contextul favorabil oferit de goalkeeper.

2. Experiența și ADN-ul european și-au spus cuvântul. Nu e greu să fii ținut aproape permanent în “croșee” de către un adversar înzestrat tehnic, fizic și tactic, dar FCSB a reușit să supraviețuiască în Olanda pentru că jucătorii ei au avut în cap meciurile în care s-au comportat la fel, anul trecut, cu oponenți de top. Pedigree-ul european superior unui adversar neobișnuit cu aerul rarefiat din Europa League și-a spus (a câta oară?) cuvântul. 3. MM Stoica a avut dreptate. Înaintea meciului, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, trecut prin sute de dueluri crâncene în Europa, a prevestit aproape la virgulă desfășurarea, cu olandezii având posesia și pasând aproape obsesiv. Realitatea din teren a fost cea "spoită" de oficialul roș-albastru, cu cifre mult mai bune în dreptul ofensivei batave în prima repriză: 75-25 la posesie, 296-76 la pase reușite, 331-107 la pase încercate, 87-13 la pase reușite în treimea adversă! 4. Olandezii sunt buni, dar le lipsește sclipirea. Asemănați de MM cu danezii, jucătorii lui Go Ahead Eagles s-au prezentat aproape de ceea ce propun formațiile din nordul Europei. Cu marea diferență că oamenii lor ofensivi au păcătuit la finalizare, în ciuda ocaziilor create lejer, și a faptului că au căzut psihic în partea a doua, pe fondul unui joc inteligent al FCSB-ului.

5. Baba Alhassan merită remarcat. Dacă FCSB-ul vine în România cu trei puncte, e și pentru că închizătorul ghanez a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei. El a recuperat mingea în terenul advers la faza în care Miculescu a deschis scorul, apoi s-a transformat în câinele de pază al apărării, a alergat pe tot terenul, a pus corpul și capul în orice duel și a ținut mijlocul terenului fie cu Edjouma, fie cu Olaru sau Cisotti alături, niciunul cu valențe defensive apropiate de ale sale. 6. Schimbările nu au mai dezechilibrat echipa. Dimpotrivă! Anunțate de patron încă din săptămâna meciului, modificările venite la pauză au fost toate cât se poate de logice: Radunovic a adus plusul de experiență în locul timoratului Kiki, Tănase a ținut de minge mai bine decât o putea face Edjouma, iar Bîrligea a făcut un efort defensiv considerabil, incomparabil mai util în partea a doua decât ar fi fost Alibec, recunoscut pentru relația deloc bună pe care o are cu faza defensivă. Un plus și pentru Thiam, care a intrat cu energie și forță.

7. Olaru redevine Olaru. Pariul finanțatorului, care a simțit revenirea la o formă bună, Darius Olaru a redevenit liderul echipei, poate și pentru că nu a mai fost nevoit să împartă cu Tănase acest statut. Și a făcut-o în stilul clasic și brevetat în anii trecuți, ca un mijlocaș box-to-box de calitate ce și este. A fost periculos la poarta adversă, a alergat ca un maratonist, a comis și a suferit faulturi, și-a încurajat colegii și, la schimbare, a putut zâmbi mulțumit de o prestație europeană așa cum obișnuise. 8. Fotbalul e simplu fără greșeli personale. Versiunea de joi seară a FCSB-ului, compactă, abilă și dinamică, a reușit să stea în majoritatea momentelor departe de greșelile individuale care au costat-o atât de scump în prima parte a sezonului, atât în Europa, cât și în Superligă. De fapt, au fost doar trei momente în care un individ putea compromite munca echipei: gafa cuplului Popescu - Graovac din minutul 11, mingea trimisă greșit de Ngezana care a născut un contraatac periculos rezolvat de Alhassan și o respingere aproximativă a lui Radunovic, în prelungiri, care putea duce la o mare ocazie. În rest, concentrați și puternici în duelurile unu vs. unu, toți fotbaliștii s-au conectat la miza meciului și nu au repetat greșelile trecutului apropiat.

