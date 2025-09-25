ANALIZĂ Cine și cum a adus victoria din Olanda și unde a avut dreptate MM Stoica. 8 concluzii după GA Eagles - FCSB 0-1

Cine și cum a adus victoria din Olanda și unde a avut dreptate MM Stoica. 8 concluzii după GA Eagles - FCSB 0-1 Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB ia startul perfect în grupa de Europa League, 1-0 cu Go Ahead Eagles în Olanda, după un meci în care a știut să sufere și în care întreg grupul, de la jucători, la staff tehnic și patronul-antrenor s-a ridicat la înălțimea unui meci european care poate răsturna un sezon început complicat.

TAGS:
FCSBGo Ahead EaglesMihai StoicaStefan Tarnovanu

Care sunt concluziile după succesul campioanei?

1. Victoria lui Târnovanu și a maturității. Începută bine, cu trei ocazii în primele șapte minute și golul marcat de Miculescu, partida a devenit foarte complicată odată ce olandezii s-au trezit din pumni și au turat motoarele. Dar batavii s-au lovit de zidul numit Ștefan Târnovanu, capabil să rezolve trei situații foarte complicate până la finalul primei părți și să le ofere colegilor surplusul de încredere de care aveau nevoie pentru a stăpâni tăvălugul advers și a obține trei puncte. În partea a doua, staff-ul tehnic a rezolvat problemele, a aglomerat mijlocul și zona din fața careului și a capitalizat contextul favorabil oferit de goalkeeper.

2. Experiența și ADN-ul european și-au spus cuvântul. Nu e greu să fii ținut aproape permanent în “croșee” de către un adversar înzestrat tehnic, fizic și tactic, dar FCSB a reușit să supraviețuiască în Olanda pentru că jucătorii ei au avut în cap meciurile în care s-au comportat la fel, anul trecut, cu oponenți de top. Pedigree-ul european superior unui adversar neobișnuit cu aerul rarefiat din Europa League și-a spus (a câta oară?) cuvântul.

3. MM Stoica a avut dreptate. Înaintea meciului, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, trecut prin sute de dueluri crâncene în Europa, a prevestit aproape la virgulă desfășurarea, cu olandezii având posesia și pasând aproape obsesiv. Realitatea din teren a fost cea "spoită" de oficialul roș-albastru, cu cifre mult mai bune în dreptul ofensivei batave în prima repriză: 75-25 la posesie, 296-76 la pase reușite, 331-107 la pase încercate, 87-13 la pase reușite în treimea adversă!

4. Olandezii sunt buni, dar le lipsește sclipirea. Asemănați de MM cu danezii, jucătorii lui Go Ahead Eagles s-au prezentat aproape de ceea ce propun formațiile din nordul Europei. Cu marea diferență că oamenii lor ofensivi au păcătuit la finalizare, în ciuda ocaziilor create lejer, și a faptului că au căzut psihic în partea a doua, pe fondul unui joc inteligent al FCSB-ului.

5. Baba Alhassan merită remarcat. Dacă FCSB-ul vine în România cu trei puncte, e și pentru că închizătorul ghanez a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei. El a recuperat mingea în terenul advers la faza în care Miculescu a deschis scorul, apoi s-a transformat în câinele de pază al apărării, a alergat pe tot terenul, a pus corpul și capul în orice duel și a ținut mijlocul terenului fie cu Edjouma, fie cu Olaru sau Cisotti alături, niciunul cu valențe defensive apropiate de ale sale.

6. Schimbările nu au mai dezechilibrat echipa. Dimpotrivă! Anunțate de patron încă din săptămâna meciului, modificările venite la pauză au fost toate cât se poate de logice: Radunovic a adus plusul de experiență în locul timoratului Kiki, Tănase a ținut de minge mai bine decât o putea face Edjouma, iar Bîrligea a făcut un efort defensiv considerabil, incomparabil mai util în partea a doua decât ar fi fost Alibec, recunoscut pentru relația deloc bună pe care o are cu faza defensivă. Un plus și pentru Thiam, care a intrat cu energie și forță.

7. Olaru redevine Olaru. Pariul finanțatorului, care a simțit revenirea la o formă bună, Darius Olaru a redevenit liderul echipei, poate și pentru că nu a mai fost nevoit să împartă cu Tănase acest statut. Și a făcut-o în stilul clasic și brevetat în anii trecuți, ca un mijlocaș box-to-box de calitate ce și este. A fost periculos la poarta adversă, a alergat ca un maratonist, a comis și a suferit faulturi, și-a încurajat colegii și, la schimbare, a putut zâmbi mulțumit de o prestație europeană așa cum obișnuise.

8. Fotbalul e simplu fără greșeli personale. Versiunea de joi seară a FCSB-ului, compactă, abilă și dinamică, a reușit să stea în majoritatea momentelor departe de greșelile individuale care au costat-o atât de scump în prima parte a sezonului, atât în Europa, cât și în Superligă. De fapt, au fost doar trei momente în care un individ putea compromite munca echipei: gafa cuplului Popescu - Graovac din minutul 11, mingea trimisă greșit de Ngezana care a născut un contraatac periculos rezolvat de Alhassan și o respingere aproximativă a lui Radunovic, în prelungiri, care putea duce la o mare ocazie. În rest, concentrați și puternici în duelurile unu vs. unu, toți fotbaliștii s-au conectat la miza meciului și nu au repetat greșelile trecutului apropiat.

ULTIMELE STIRI
Gigi Becali și-a anunțat decizia imediat după victoria lui FCSB din Olanda
Gigi Becali și-a anunțat decizia imediat după victoria lui FCSB din Olanda
Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB: Sancțiunile au fost minime
Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB: "Sancțiunile au fost minime"
Mihai Stoica a remarcat trei jucători după victoria cu Go Ahead Eagles și a anunțat ordinea căpitanilor de la FCSB
Mihai Stoica a remarcat trei jucători după victoria cu Go Ahead Eagles și a anunțat ordinea căpitanilor de la FCSB
Borna atinsă de David Miculescu după ce a adus victoria FCSB-ului Go Ahead Eagles
Borna atinsă de David Miculescu după ce a adus victoria FCSB-ului Go Ahead Eagles
Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei Rom&acirc;niei la un ritm de joc european
Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei României la un ritm de joc european
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cine și cum a adus victoria din Olanda și unde a avut dreptate MM Stoica. 8 concluzii după GA Eagles - FCSB 0-1

Cine și cum a adus victoria din Olanda și unde a avut dreptate MM Stoica. 8 concluzii după GA Eagles - FCSB 0-1

Gigi Becali și-a anunțat decizia imediat după victoria lui FCSB din Olanda

Gigi Becali și-a anunțat decizia imediat după victoria lui FCSB din Olanda

Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB: Sancțiunile au fost minime

Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB: "Sancțiunile au fost minime"

Mihai Stoica a remarcat trei jucători după victoria cu Go Ahead Eagles și a anunțat ordinea căpitanilor de la FCSB

Mihai Stoica a remarcat trei jucători după victoria cu Go Ahead Eagles și a anunțat ordinea căpitanilor de la FCSB

Borna atinsă de David Miculescu după ce a adus victoria FCSB-ului Go Ahead Eagles

Borna atinsă de David Miculescu după ce a adus victoria FCSB-ului Go Ahead Eagles

Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei Rom&acirc;niei la un ritm de joc european

Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei României la un ritm de joc european



Recomandarile redactiei
Gigi Becali și-a anunțat decizia imediat după victoria lui FCSB din Olanda
Gigi Becali și-a anunțat decizia imediat după victoria lui FCSB din Olanda
Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB: Sancțiunile au fost minime
Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB: "Sancțiunile au fost minime"
Mihai Stoica a remarcat trei jucători după victoria cu Go Ahead Eagles și a anunțat ordinea căpitanilor de la FCSB
Mihai Stoica a remarcat trei jucători după victoria cu Go Ahead Eagles și a anunțat ordinea căpitanilor de la FCSB
Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei Rom&acirc;niei la un ritm de joc european
Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei României la un ritm de joc european
Borna atinsă de David Miculescu după ce a adus victoria FCSB-ului Go Ahead Eagles
Borna atinsă de David Miculescu după ce a adus victoria FCSB-ului Go Ahead Eagles
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi c&acirc;nd a mai arbitrat o echipă din Rom&acirc;nia!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi când a mai arbitrat o echipă din România!
FCSB, anunț important pentru fanii care merg &icirc;n Olanda
FCSB, anunț important pentru fanii care merg în Olanda
Mihai Stoica &icirc;l taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: Putea să nu mai spună nimic!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: &rdquo;Mă enervează foarte tare!&rdquo;
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!