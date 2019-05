CHELSEA - ARSENAL 4-1, FINALA EUROPA LEAGUE | Arsenal a picat Baku si rateaza UEFA Champions League! Cine ii ia locul in grupe

Chelsea a castigat pentru a doua oara in istorie Europa League dupa 4-1 in fata celor de la Arsenal.

Prima finala britanica din acest sezon al cupelor europene s-a incheiat cu victoria lui Chelsea in fata lui Arsenal. Dupa 0-0 la pauza, Chelsea s-a dezlantuit si a castigat trofeul din nou, dupa ce il cucerise si in 2013. Victoria o ajuta pe Chelsea sa urce in prima urna pentru tragerea la sorti din viitoarea editie a UEFA Champions League, echipa lui Sarri fiind oricum calificata dupa ce terminase pe locul 3.

De partea cealalta, infrangerea reprezinta un final dezastruos de sezon pentru Unai Emery, iar jucatorii sai au incheiat partida in lacrimi. Arsenal a terminat pe locul 5 in clasament si singura sansa de a reveni in UEFA Champions League era sa castige trofeul Europa League.

Arsenal rateaza UEFA Champions League: cine ii ia locul

Infrangerea din finala Europa League le interzice celor de la Arsenal visul de a reveni in UEFA Champions League, competitie in care a avut nu mai putin de 19 aparitii consecutive in competitie! Arsenal n-a mai fost in UEFA Champions League din sezonul 2015/2016 si nu va juca nici in viitoarea stagiune.

Victoria lui Chelsea ii bucura pe cei de la Olympique Lyon! Conform regulamentului UEFA, locul vacant va reveni federatiei aflate pe locul 5, si anume Franta. Lyon, cea care a ocupat locul 3 in Ligue 1 in sezonul precedent, ar fi jucat in playoff daca Arsenal se impunea in finala Europa League. Asa, Lyon va juca direct in grupe, in timp ce PSV Eindhoven profita si ea, urmand sa-i ia locul lui Lyon direct in play-off!