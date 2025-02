După ce a câștigat cu 2-1 în Grecia, echipa roș-albastră s-a impus și pe Arena Națională, scor 2-0, în fața a peste 50.000 de suporteri.



Antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, a numit înfrângerea din tur "Fake Win", însă Vlad Chiricheș i-a oferit o replică acidă după succesul din retur.



Chiricheș: "Probabil victoriile au fost fake, dar calificarea e reală!"



„O senzație nemaipomenită! Cred că am făcut un joc extraordinar, am fost niște gladiatori, am luptat, am avut posesia. Am jucat, cred eu, unul dintre cele mai bune meciuri din ultima perioadă, așa am văzut eu lucrurile.

Se pare că ne priesc serile astea pe Arena Națională și nu știu, mă simt bine. Acum entuziasmul e la cote maxime și ne bucurăm că am reușit un rezultat extraordinar în seara asta.

Cu siguranță, chiar și înainte de joc mă gândeam că, uite, am revenit după 12 ani, iar să ajungem în optimile Europa League e ceva extraordinar.

Avem entuziasm, ne bucurăm de fotbal, luptăm, suntem o echipă unită – se vede asta –, avem spirit, avem inimă, iar asta ne aduce și rezultatele. Publicul a fost nemaipomenit, ne-a împins de la spate și vreau să le mulțumim, pentru că pe o vreme ca asta să vii pe stadion și să stai 90 de minute în frig e ceva incredibil.

Adrenalina a fost la cote maxime și te împinge să faci lucruri mai nebunești. Mă bucur că am câștigat.

A fost o ușoară stare de oboseală, simțeam că nu mai pot să împing, să ajut echipa pe faza defensivă, și știam că, dacă cineva intra de pe bancă, putea să ajute mai mult echipa. Și asta s-a întâmplat: Baba a intrat extraordinar. Mă repet, am obținut un rezultat extraordinar.

(Lyon sau Frankfurt?) Nu știu, cum am spus, avem entuziasm, ne bucurăm de fotbal și, indiferent cine va veni, noi vom merge cu încredere să facem un rezultat foarte bun.

Probabil victoriile au fost fake, dar calificarea e reală, e tangibilă, e a noastră”, a spus Vlad Chiricheș după meci.



FCSB se pregătește acum pentru optimile Europa League, unde va întâlni fie Olympique Lyon, fie Eintracht Frankfurt. Tragerea la sorți va avea loc vineri, la ora 14:00. Meciul tur se va disputa pe 6 martie la București, iar returul pe 13 martie, în deplasare.