Valentin Crețu (36 de ani) a fost sancționat cu cartonașul galben pentru un fault comis în prima repriză și va rata primul meci din optimile Europa League, pe care FCSB îl va disputa cu Eintracht Frankfurt sau Olympique Lyon.



La finalul partidei, fundașul dreapta s-a arătat bucuros pentru performanța reușită de FCSB și a spus care este ”rețeta succesului” din tabăra campioanei României.



Valentin Crețu: ”Ăsta e cel mai important lucru”



„Ne bucurăm că nu am cedat, fotbalul îți dă dacă nu-l păcălești. Eu trebuia să joc minge lungă, am alunecat și am luat galben. Nici nu mai știam dacă stau sau nu stau, aveam în cap doar să ne calificăm. Trebuie să mă bucur pentru toate lucrurile pe care le-am făcut până acum.



Este grupul nostru pe care l-am creat de atâta timp. Spiritul de echipă, ăsta e cel mai important lucru pentru un grup. Acolo se face diferența, uitați că se poate, chiar și cu echipe foarte mari.



Mi-aș dori ca noi să arătăm foarte bine, să avem șansa noastră, să credem în ea și să jucăm la fel cum am jucat până acum. Noi am crezut în noi, trebuie să crezi în visul tău, să fii perseverent și cred că aici s-a făcut diferența.



Am făcut istorie și trebuie să mergem mai departe și să ducem România acolo sus. Îi dedic calificarea familiei mele și grupului minunat de la FCSB”, a spus Valentin Crețu, la Digi Sport.



FCSB - Olympique Lyon / Eintracht Frankfurt în optimile Europa League



FCSB ajunge astfel în optimile de finală din Europa League, fază în care va înfrunta fie Olympique Lyon (Franța), fie Eintracht Frankfurt (Germania).



UEFA va organiza o tragere la sorți vineri, de la ora 14:00, în care se vor stabili meciurile din optimile de finală din Europa League. De asemenea, se va contura întreg tabloul, iar FCSB va afla și potențialii adversari din sferturi sau semifinale.



FCSB va juca prima manșă din optimi pe teren propriu, joi, 6 martie. Returul va avea loc în deplasare, o săptămână mai târziu, pe 13 martie.