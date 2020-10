CFR-Young Boys va fi judecat de acelasi arbitru de la meciul Austria-Romania

Centralul din Suedia, Glenn Nyberg, va imparti dreptatea in meciul ardelenilor din grupele Europa League.

Glen Nyberg a mai arbitrat partida Austria-Romania din Nations League, in care tricolorii s-au impus cu 3-2. In primul meci din grupele Europa League, elevii lui Dan Petrescu au castigat pe terenul lui CSKA Sofia cu 2-0, dupa reusitele lui Mario Rondon in minutul 52 si Ciprian Deac in minutul 74. "Feroviarii" sunt pe primul loc in grupa A Europa League cu 3 puncte, urmati de AS Roma, care a reusit si ea sa castige contra lui Young Boys, cu 2-1.

Nyberg va fi ajutat de asistentii suedezi Mahbod Beigi si Andreas Soderqvist. Al patrulea oficial a fost desemnat Bojan Pandzic tot din Suedia.

CFR-Young Boys se va juca joi, de la ora 22:00.