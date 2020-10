DOVADA ca CFR Cluj duce in spate fotbalul romanesc. Statistica UMILITOARE pentru restul echipelor din Liga 1. Ce s-a intamplat in ultimii 3 ani in Europa

CFR Cluj continua sa produca puncte in cupele europene, strangand in ultimele 3 sezoane mai mult decat agoniseala celorlalte formatii romanesti la un loc.

Victoria de la Sofia (2-0 cu TSKA) in primul meci din grupele Europa League consfinteste faptul ca, incepand din vara anului viitor, CFR Cluj va fi echipa cu cel mai mare punctaj european din Romania in ultimii 5 ani, depasind-o astfel pe FCSB, care s-a aflat mereu in frunte.

Mai mult, analizand performantele continentale ale formatiilor din Liga 1 din 2018 incoace, adica de la revenirea clujenilor in competitiile europene, statistica e una umilitoare pentru celelalte reprezentante ale noastre. Astfel, inn ultimii 3 ani, CFR Cluj a adunat 24 de puncte in ierarhia coeficientilor, in timp ce FCSB, Craiova, Viitorul si Botosani au impreuna doar 22 de puncte. Si asta fara a tine cont de faptul ca echipa lui Dan Petrescu mai are de disputat cel putin 5 meciuri in actuala editie a Europa League.

Cum au contribuit echipele romanesti la coeficientul de tara in ultimii 3 ani:

CFR Cluj - 24

FCSB - 12,5

CSU Craiova - 4,5

Viitorul - 3

FC Botosani - 2