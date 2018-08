Lovitura anuntata astazi de L'Equipe! Ce se intampla cu atacantul de milioane la care visau Becali si CFR! Surpriza totala

Francezii fac o dezvaluire surprinzatoare!

Considerat unul dintre cei mai buni jucatori straini care au evoluat in Liga 1, Lacina Traore a impresionat la CFR Cluj in perioada 2008-2011, fiind vandut la Kuban Krasnodar pentru o suma mare pentru campionatul intern: 6 milioane de euro! In 2014, Lacina Traore a ajuns la AS Monaco pentru 14 milioane de euro insa nu a reusit sa se impuna si au urmat o serie de imprumuturi cu rezultate mixte.

Dorit de Gigi Becali in trecut, Lacina Traore parea solutia perfecta pentru FCSB in conditiile in care era liber de contract. Si cei de la CFR Cluj au admis ca iau in calcul sa il readuca pe Lacina Traore in aceasta vara. L'Equipe le da insa o veste proasta echipelor din Liga 1.

Francezii dezvaluie ca cei de la AS Monaco au activat o clauza ce a prelungit contractul lui Lacina Traore cu inca un an! Scopul? Sa-l poata vinde in aceasta vara pentru a-si recupere o parte din suma investita! Astfel, sperantele de a-l aduce pe atacantul de 28 de ani in Liga 1 s-au diminuat considerabil, fiind greu de crezut ca FCSB si CFR Cluj ar investi o suma importanta in conditiile in care ultimul gol intr-un meci oficial marcat de Lacina Traore a fost in martie 2017, cand era la Sporting Gijon! Sezonul trecut, imprumutat la Amiens, Lacina Traore nu a reusit sa inscrie vreun gol in 18 partide.