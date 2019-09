CFR poate castiga o mica avere din Europa League! Cat primesc ardelenii pentru o victorie sau un egal in grupe

CFR Cluj o intalneste pe Lazio in prima partida din grupele Europa League.



Ardelenii s-au calificat in grupele Europa League dupa ce au fost eliminati din preliminariile UEFA Champions League. Chiar daca nu au ajuns in prima competitie intercluburi a Europei, ardelenii pot strange o suma frumoasa si din Europa League.

UEFA ofera 575.000 de euro pentru o victorie in grupe, in timp ce un egal este recompensat cu 190.000 de euro. Acestea sunt sumele "bonus", forul european oferind 2,92 milioane de euro doar pentru calificarea in grupe.

Daca CFR isi va castiga grupa va primi un milion de euro, iar daca va termina pe locul secund va primi 500.000 de euro.