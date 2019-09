CFR CLUJ - LAZIO | Cati bani poate incasa echipa lui Dan Petrescu pentru o victorie cu Lazio! Ce sume ii aduce participarea in grupele UEFA Europa League

CFR Cluj se dueleaza in faza grupelor UEFA Europa League cu Lazio, Rennes si Celtic.

CFR Cluj - Lazio este primul meci al campioanei Romaniei in grupele UEFA Europa League. Cele doua echipe se vor confrunta la Cluj, in aceasta seara, de la ora 19:55.

Echipa antrenata de Dan Petrescu poate obtine sume importante de bani din aceste meciuri jucate in faza grupelor.

Fiecare victorie obtinuta in grupele UEL este recompensata cu 575.000 de euro, iar pentru un egal, fiecare echipa primeste 190.000 de euro, potrivit UEFA.

Totusi, indiferent de rezultatele obtinute, CFR Cluj va incasa 2,92 milioane de euro doar pentru calificarea in aceasta faza a competitiei.

In cazul in care rezultatele campioanei din Liga 1 vor fi unele excelente, CFR poate incasa 500.000 de euro daca ocupa locul 2 in grupa si 1 milion de euro daca va castiga grupa.

CFR Cluj face parte din grupa E.

GRUPA E

1. Rennes

2. Lazio

3. Celtic

4. CFR Cluj

Premii UEFA Europa League

- Calificare 16-imi: 500.000 de euro

- Calificare optimi: 1,1 milioane de euro

- Calificare sferturi: 1,5 milioane de euro

- Calificare semifinale: 2,4 milioane de euro

- Calificare in finala: 4,5 milioane de euro

- Castigatoare: + 4 milioane de euro