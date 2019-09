CFR CLUJ - LAZIO, LIVE 19:55 | "Totul va depinde de asta!" ARMA secreta cu care CFR vrea sa o surprinda pe Lazio! Clujenii dau totul pentru o victorie miraculoasa: "Isi vor da viata pe teren!"

CFR - Lazio este in aceasta seara, de la ora 19:55, livetext pe www.sport.ro si pe aplicatia sport.ro

Campioana Romaniei, CFR Cluj, va juca impotriva celor de la Lazio in aceasta seara in Europa League. Bogdan Mara, managerul sportiv al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre partida din aceasta seara si despre situatia lui Vinicius care nu a fost inclus in lotul clujenilor pentru meciurile din Europa League.

"Totul va depinde din nou de inspiratia lui Dan, ce le va transmite jucatorilor si de prsetatia lor din teren, determinare va fi, atitudine va fi, dar pentru a o invinge pe Lazio e nevoie de mult mai mult, avem nevoie de o minune pentru a invinge Lazio. Nu vin jucatori importani, dar si ceilalti, nu a venit Immobile, dar in fata va juca Correa, ce sa zicem au un lot puternic, un lot numeros, nu se va simti lipsa. E o echipa extrem de puternica, se va lupta pentru primele 4 locuri in Italia, este o forta in campionatul lor.

Din pacate si noi avem anumiti jucatori pe care nu ne putem baza, nu ne va fi usor, mereu am avut absente importante in lot, dar cei care au intrat si-au facut datoria, pentru ca si noi avem un lot numeros, baietii isi dau viata si incearca sa faca tot", a spus Mara la PRO X.

Mara: "Avem locuri foarte putine pe lista!"



Bogdan Mara a explicat si situatia lui Vinicius, care nu a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa League.

"A fost situatia aceasta din cauza faptului ca avem putine locuri pe lista pentru UEFA, si in momentul in care trebuia sa dam lista, Vinicius era accidentat. Cine nu se antreneaza in timpul saptamanii nu va putea juca, asta e regula la noi. Nu joaca numele niciodata. In momentul in care noi a trebuit sa dam lista, el nu era apt. Acum este bine, sa speram, poate va juca in cupa. Cine este apt in momentul respectiv, va juca, asta e filosofia lui Dan Petrescu", a spus Mara.

Bogdan Mara: "Bilel va ajunge la un club mare!"



Managerul sportiv al celor de la Viitorul a spus ca Omrani va ajunge la un club mare daca va continua sa aiba prestatii foarte bune.

"Bilel este un jucator cu foarte multe calitati, dar de el depinde daca va face pasul la un nivel mai important, daca el are capul limpede si se va concentra pe ce are de facut, va ajunge la un club mare", a mai spus Mara.