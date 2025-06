În stagiunea precedentă, ungurii au jucat cu Corvinul Hunedoara în primul tur preliminar UEFA Europa League. Atunci, echipa pregătită de Florin Maxim s-a impus cu 4-2 la general și a eliminat echipa din statul vecin.



Fotbaliștii de la Paksi nu au uitat meciul împotriva Corvinulului din sezonul trecut și au un mesaj pentru CFR Cluj



Janos Szabo, care se află la Paksi din iulie 2008, a sugerat că ungurii și-au învățat lecția din meciul cu Corvinul și sunt pregătiți acum să dea peste CFR Cluj, chiar dacă ardelenii, spune el, sunt mai bine cotați decât echipa sa.



”Am avut un presentiment că, dacă anul trecut am primit o echipă din România, de data aceasta o vom avea pe CFR Cluj ca adversar. Adevărul este că, de fapt, nu prea conta cu cine urma să jucăm, deoarece nu eram capi de serie, așa că nu am fi fost favoriți în niciun duel.



Anul trecut am fost sub presiune pentru că am primit un adversar din liga a doua din România, iar apoi am constatat că echipa nu era deloc atât de slabă cum credeau mulți.



Am învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci, iar de data aceasta ne vom confrunta cu un adversar mai bine cotat decât noi”, a spus Janos Szabo pentru Nemzeti Sport.



Meciul tur se va disputa în Ungaria, pe 10 iulie, urmând ca returul de la Cluj să fie programat o săptămână mai târziu



Janos Szabo este cotat la 50.000 de euro de site-urile de specialitate și singurul moment în care nu a jucat pentru Paksi în cariera sa a fost în perioada august 2011 - decembrie 2011, când a fost trimis sub formă de împrumut la BFC Siofok.