După ce au eliminat-o pe Lugano în turul doi preliminar din Europa League, CFR Cluj are în față un adversar mult mai bine cotat, Braga, cu un lot evaluat de site-urile de specialitate la 171 de milioane de euro, mult peste nivelul din Superliga României.



Câți suporteri sunt prezenți la CFR Cluj - Braga



Chiar dacă ”dubla” ar putea asigura cel puțin un loc în faza principală din Conference League, meciul nu a stârnit interes în rândul fanilor lui CFR Cluj. Aproximativ 8.000 de suporteri sunt prezenți pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, potrivit reporterului PRO TV prezent la fața locului.

Și Braga are parte de susținere la această partidă. Nouă fani ai portughezilor sunt prezenți în sectorul rezervat oaspeților.



CFR Cluj vine după înfrângerea din ultima etapă a Superligii, scor 2-3, cu Universitatea Craiova. Trupa lui Dan Petrescu suferă în campionat, unde se află pe locul 13, dar merge bine în Europa.



Clujenii le-au eliminat pe Lugano, scor 1-0 la general, și pe Paksi, scor 3-0 la general.



De cealaltă parte, Braga a trecut de Levski neașteptat de greu, după 0-0 în tur și 1-0 în retur, în urma prelungirilor. Formația din Portugalia a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în întrecerea internă, sub Sporting, Benfica și Porto.

