"Cea mai suparatoare seara de cand sunt in fotbal!" Adrian Paun relateaza TRAIRILE din momentul in care a inscris si anularea golului cu VAR: "De la extaz la agonie!"

CFR Cluj a iesit din Europa League dupa ce a remizat cu Sevilla, in deplasare, 0-0.

Golul inscris in Gruia i-a ajutat pe spanioli sa isi asigure locul in optimile Europa League, insa au tremurat pentru secunde bune dupa ce Adrian Paun inscrisese pe Ramon Sanchez-Pizjuan. Golul romanului a fost anulat cu ajutorul VAR pentru un hent facut de Lacina Traore inainte sa ii paseze mingea lui Paun.

La finalul meciului, Paun a fost surprins plangand pe teren si s-a declarat cu adevarat dezamagit de desfasurarea serii.

"Toata echipa ne simtim ghinionisti, pentru mine cu siguranta e cea mai suparatoare seara de cand joc fotbal, sunt dezamagit, dar asta este fotbalul, asta este noua tehnologie VAR si se pare ca asa a fost sa fie.

Nu am apucat sa vad faza, eu am incercat sa continui faza, am jucat, am vazut ca mingea intra in poarta, dupa ce m-am bucurat si m-am ridicat, m-am uitat pe tabela si am vazut ca se verifica golul, mi-a picat cerul in cap, nu imi gasesc cuvintele pentru ca intreaga echipa merita calificarea. Intr-adevar, ei au fost echipa mai buna, nu contesta nimeni asta, dar in fotbal daca iti doresti si muncesti pe teren poti obtine lucruri mari.

Din pacate, atat s-a putut in aceasta seara, trebuie sa ridicam capul din pamant pentru ca ne asteapta meciuri importante in campionat, unde vrem sa castigam a treia oara titlul.

Este foarte socanta trecerea de la extaz la agonie, va spun cu mana pe suflet, este cea mai dezamagitoare seara de cand sunt in fotbal, este ceva de nedescris.

Nu trebuie sa imi ia mult timp sa uit seara, avem meciuri important in campionat, trebuie sa ne concentram pe meciurile de acolo si sa demonstram ca putem", a declarat Adrian Paun la finalul meciului.