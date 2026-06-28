Avertismentul lui Alex Chipciu înaintea debutului european: „Este un colos”

Vicecampioana Superligii se pregătește pentru o „dublă” extrem de dificilă în primul tur preliminar din UEFA Europa League. După ce a pierdut lupta pentru titlu în penultima etapă a stagiunii trecute în fața Universității Craiova, formația ardeleană dă piept cu Dinamo Kiev. Gruparea ucraineană a încheiat sezonul precedent pe locul al patrulea în competiția internă, însă a reușit să își adjudece Cupa Ucrainei.

Respect pentru adversarul din Europa League

Liderul din vestiarul formației clujene privește cu prudență confruntarea. Deși admite că nu cunoaște în detaliu forma actuală a rivalilor, Alex Chipciu consideră că aceștia pornesc cu prima șansă la calificare.

„M-a surprins că au terminat pe locul 4 în Ucraina. Mi se pare o clasare pe care Dinamo Kiev nu a mai avut-o de mult. În acelaşi timp, au mulţi jucători tineri şi buni, aflaţi în anturajul naţionalei. I-am văzut în amicalul cu Polonia şi au câştigat”, a spus fotbalistul la Prima Sport.