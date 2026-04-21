”Se poate eventul?”. Alex Chipciu a răspuns în două cuvinte

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj s-a calificat în finala Cupei României după ce a câștigat meciul cu FC Argeș de la Mioveni, la loviturile de departare (1-1, 5-4 d.p.).

TAGS:
Din articol

Ricardo Matos a fost cel care a deschis scorul în minutul 26, din penalty. Tot portughezul putea reuși ”dubla” 13 minute mai târziu, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Oucasse Mendy a restabilit egalitatea în partea secundă și a împins jocul în prelungiri, acolo unde Adel Bettaieb a fost singurul care a ratat, iar U Cluj s-a calificat în finală, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul lui U Cluj, a tras primele concluzii după performanța reușită de echipa sa și a dezvăluit de ce a încasat cartonașul galben înainte de startul reprizei secunde.

Alexandru Chipciu: ”Ne pregătim de următorul meci”

”Important că ne-am calificat. Mai mergem la o finală, cred că va fi frumos. Aș spune că a fost un meci greu, dar cred că din repriza a doua am controlat jocul. Un teren greu, dar ăsta e fotbalul. Ne pregătim de următorul meci și cred că și CFR-ul s-a bucurat că am jucat 120 de minute. Trebuie să ne dăm viața și acolo. 

Am țipat la arbitru mai mult decât trebuia și la colegi puțin. (n.r. De ce ai luat galben?) Ca să mă liniștesc mai repede, ca să nu aibă probleme. I-am spus că-i săreau mereu cu cotul în cap lui Lukic mereu. Sunt obișnuit, nu vreau să mai comentez. M-am obișnuit cu presiunea pusă în toate părțile de președinți, primari, antrenori, ca să ne arbitreze ăla, ăla, ăla. 

  • Fc arges universitatea cluj semifinala cupa romaniei betano 21042026 10
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Nu aș vrea să umbresc meciul și vreau să le acord felicitări și celor de la FC Argeș, una dintre revelațiile sezonului. Dani a făcut o treabă bună, antrenorul și el. Felicitări și pentru ei, au fost niște parteneri foarte buni. 

Eram în spatele băncii și m-am enervat când am zis că bat primul, să nu aibă cineva teamă, să iau teama aia, dar s-a pus Ovidiu (n.r. Bic), bine că a marcat. Dacă am câștigat așa, nu o să mai bat niciodată.

(n.r. Se poate eventul?) Aoleu, e greu! Avem o finală cu Craiova sau Dinamo, Dinamo chiar ne-a bătut. Craiova are prima șansă la campionat, vrem să ne batem cu ei. Pare că o să fie ușor în campionat, dar nu o să fie”, a spus Chipciu, la flash-interviu.

Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției:

  • EDIȚIA 2022-2023: Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p.
  • EDIȚIA 2023-2024: Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 d.p.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
RXF Next Fighter 29 a fost LIVE pe VOYO! Bătaie ADEVĂRATĂ. Cristian Bud l-a învins pe Stelian Ogică
ULTIMELE STIRI
Nota primită de Cristi Chivu după „remontada” din Coppa Italia: „Revenire istorică”
Ilie Dumitrescu știe cine trebuie să preia FCSB după plecarea lui Rădoi. Mihai Stoica a luat deja legătura cu antrenorul
Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei
Genial! Mutarea făcută de Cristi Chivu a decis Inter - Como
Cristi Chivu, ca niciodată! Imagini cu bucuria românului după „remontada” din Inter - Como
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat

Recomandarile redactiei
Nota primită de Cristi Chivu după „remontada” din Coppa Italia: „Revenire istorică”
Cristi Chivu, ca niciodată! Imagini cu bucuria românului după „remontada” din Inter - Como
Rapid își dă, din nou, cu stângul în dreptul! Refren fără sfârșit în Giulești
Genial! Mutarea făcută de Cristi Chivu a decis Inter - Como
Ilie Dumitrescu știe cine trebuie să preia FCSB după plecarea lui Rădoi. Mihai Stoica a luat deja legătura cu antrenorul
Alte subiecte de interes
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
Alexandru Chipciu și cea mai mare frustrare din carieră: "Am dat cu piciorul!"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Cristiano Bergodi a dezvăluit cum a bătut-o pe FC Argeș: ”S-a făcut o ședință”
E gata! Știm semifinalele Cupei României
CITESTE SI
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!