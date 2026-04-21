”Se poate eventul?”. Alex Chipciu a răspuns în două cuvinte

Ricardo Matos a fost cel care a deschis scorul în minutul 26, din penalty. Tot portughezul putea reuși ”dubla” 13 minute mai târziu, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Oucasse Mendy a restabilit egalitatea în partea secundă și a împins jocul în prelungiri, acolo unde Adel Bettaieb a fost singurul care a ratat, iar U Cluj s-a calificat în finală, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul lui U Cluj, a tras primele concluzii după performanța reușită de echipa sa și a dezvăluit de ce a încasat cartonașul galben înainte de startul reprizei secunde.

Alexandru Chipciu: ”Ne pregătim de următorul meci”

”Important că ne-am calificat. Mai mergem la o finală, cred că va fi frumos. Aș spune că a fost un meci greu, dar cred că din repriza a doua am controlat jocul. Un teren greu, dar ăsta e fotbalul. Ne pregătim de următorul meci și cred că și CFR-ul s-a bucurat că am jucat 120 de minute. Trebuie să ne dăm viața și acolo.

Am țipat la arbitru mai mult decât trebuia și la colegi puțin. (n.r. De ce ai luat galben?) Ca să mă liniștesc mai repede, ca să nu aibă probleme. I-am spus că-i săreau mereu cu cotul în cap lui Lukic mereu. Sunt obișnuit, nu vreau să mai comentez. M-am obișnuit cu presiunea pusă în toate părțile de președinți, primari, antrenori, ca să ne arbitreze ăla, ăla, ăla.