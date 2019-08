Ce il asteapta pe viitorul antrenor al FCSB! Becali I-A SCOS deja doi jucatori de pe lista UEFA: "Nu stau in ghete, mai bine pun un portar!" TRANSFER FULGER anuntat de patron

FCSB a ramas fara antrenor dupa seara nebuna cu Alashkert! Bogdan Andone si-a dat demisia imediat dupa meci, iar Gigi Becali a anuntat ca in cursul zilei de astazi va incerca sa numeasca un alt tehnician.

Pe viitorul antrenor al FCSB il asteapta vremuri grele. Lotul este decimat de accidentari, nu mai putin de 9 fotbalisti sunt indisponibili in acest moment, iar la partida cu Mlada Boleslav din turul urmator, meci ce va fi in direct la ProTV, noul antrenor nu se va putea baza pe alti doi jucatori.

Moutinho si Salomao, jucatori abia transferati de FCSB, au fost scosi de pe lista UEFA de patron. Gigi Becali a fost nemultumit de evolutiile acestora si a anuntat ca cei doi nu vor mai prinde lotul de cupele europene pana nu vor fi pusi la punct cu pregatirea fizica.

De asemenea, Gigi Becali a anuntat ca isi doreste sa aduca rapid un alt fundas central dupa ce si Mihai Balasa a sarit din schema ca urmare a prestatiei din meciul cu Alashkert.

"Greselile mele sunt ale mele. De un an de zile nu avem fundas central si nu am luat. Am facut si doua gafe: Salomao si Moutinho care nu stau in ghete. Am dat acum telefon si am zis sa nu mai apara pe lista UEFA pana nu stau in ghete. Hai, ca Moutinho mai e cum mai e, dar cu Salomao ce facem? Mai bine bag un portar pe lista! Ca sa repar trebuie sa iau fundas central, dar nu gasesc. De unde sa iau acum fundas central? Nici nu stiu ce sa fac. Ne trebuie si mijlocasi centrali. Avem, il avem pe Vina care e fotbalist. Oaida, care e fotbalist. Dar ne trebuie jucatori puternici. Dan Petrescu, spre exemplu, el nu joaca cu interi", a declarat Gigi Becali la ProX.