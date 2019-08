FCSB - ALASHKERT 2-3 | Coman, reactie sincera dupa o seara neagra: "Ne-a fost teama! Era cea mai mare rusine din istorie, bine ca ne-am calificat!"

FCSB a pierdut incredibil returul cu Alashkert, dar merge in turul 3 preliminar al Europa League unde o va intalni pe Mlada.

Florinel Coman a intrat din postura de rezerva si a marcat golul care a linistit spiritele la Giurgiu.

"Am luat acel cartonas rosu si am luat golul 3, ne-a fost teama. Am intrat in repriza a doua montati si am reusit sa intoarcem rezultatul. Si la ei in tur am facut o prima repriza foarte proasta. Erau sa ne coste greselile pe care le-am facut. Am intrat sa ne calificam, important e ca ne-am calificat. Sper sa ne trezim in urmatoarea etapa si cred ca vom lua cele 3 puncte. Moutinho nici nu era pregatit 100%, doar s-a antrenat. E o perioada foarte grea pentru noi! Era cea mai mare rusine din istorie, important e ca ne-am calificat!", a declarat Florinel Coman la ProX.