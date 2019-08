FCSB - ALASHKERT 2-3 | "E cea mai mare rusine din istoria FCSB-ului!" Ce spune Bogdan Andone despre meciul cu Alashkert si despre o posibila demitere:"Nu imi e frica!"

FCSB a obtinut cu emotii calificarea, dupa o noua prima repriza slaba facuta de elevii lui Bogdan Andone.

FCSB a pierdut meciul retur de la Giurgiu cu Alashkert, 2-3, dupa ce au intrat la pauza condusi cu 3-1 si cu emotii in ceea ce priveste calificarea. Mihai Balasa a fost eliminat, iar golul care a rezolvat calificarea si i-a scutit de un final cu emotii a venit din partea lui Florinel Coman.

La finalul partidei, Bogdan Andone a vorbit despre meciul cu armenii si despre o posibila demitere a acestuia.

"E o seara dificila pentru noi, dar chiar si asa tin sa ii felcit pe baieti pentru taria de caracter pe care au avut-o. Nu ma tem de absolut nimic. Din pacate, am avertizat inca de la meciul trecut, ca meciul nu este jucat, ca au jucatori de calitate in atac si daca nu ne concentram putem avea probleme, dar am facut niste greseli pe faza defenisva care ne-au costat, plus cartonasul rosu pe care l-a luat Balasa.

Nu vreau sa comentez cartonasul rosu al lui Balasa. Din pacate, nu a jucat decat in meciurile de campionat, trebuie sa invete din gresellile astea. Vom vedea ce va fi zilele urmatoare, important e sa ne linistim dupa meciul aacesta, urmeaza meciul de campionat cu Astra, dupa vom vedea ce va fi, a declarat Bogdan Andone la PRO X.

Bogdan Andone: "Este cea mai neagra infrangere din istoria FCSB-ului"

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit despre infrangerea cu Alashkert si a spus ca este cea mai rusinoasa infrangere din istoria clubului

"Nu stiu daca e cea mai mare rusine din istoria fotbalului romanesc, dar cu siguranta din istoria clublui FCSB este cea mai mare rusine. Vreau sa ii felicit pe baieti pentru atitudinea pe care au avut-o in repriza a doua, nu prea sunt multe de spus dupa aceasta seara. In timpul unui meci iti trec o gramada de lucruri prin cap, daca intram cu 1-2 la pauza, ne puteam regla si lucrurile puteau fi mult mai linistite, dar au marcat golul de 3-1 si ne-a dereglat putin. Sunt momente de oboseala acuta, ma repet, dar am vazut astazi din nou aceasta stare de oboseala. Sansele cu Mlada sunt 50-50, iar daca la ora jocului vom avea mai multi jucatori valizi vom avea o sansa in plus fata de ei, dar mai e o saptamana si vom vedea ce va mai fi. Atata timp cat echipa nu joaca si nu castiga, la noi nu exista rabdare, toata lumea vrea rezultatele peste noapte, trebuie sa ai rabdare, din pacate sunt mai multi factori care nu ne permit sa practicam jocul dorit. Cu siguranta nu e placut sa ti se strige demisia, sunt momente delicate, dar incerc sa trec peste, nu imi e frica de demitere. Ne-am focusat in mare masura pe jocurile de Europa League, pentru ca prioritar este sa ne calificam in grupele Europa League, a mai spus Bogdan Andone.