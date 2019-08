FCSB 2-3 ALASHKERT | "Rusine pentru seara asta!" Florin Tanase e DISTRUS si nu mai spera la calificare. Capitanul a criticat suporterii pentru scandari: "Probabil pusese la pariuri"

FCSB a obtinut cu emotii calificarea, dupa o noua prima repriza slaba facuta de elevii lui Bogdan Andone.

FCSB a pierdut meciul retur de la Giurgiu cu Alashkert, 2-3, dupa ce au intrat la pauza condusi cu 3-1 si cu emotii in ceea ce priveste calificarea. Mihai Balasa a fost eliminat, iar golul care a rezolvat calificarea si i-a scutit de un final cu emotii a venit din partea lui Florinel Coman.

Dupa meci, Florin Tanase, capitanul stelist a vorbit despre o partida rusinoasa si a afirmat ca FCSB nu are aproape nicio sansa de calificare in grupele Europa League.

"Ce sa se intample, am inceput bine meciul, 1-0, dupa care o greseala si au mai venit alte doua greseli. Rusine pentru seara asta! Trebuie sa ne dea de gandit acest meci, pentru ca, dupa parerea mea avem prea mici sanse sa ajungem in grupele Europa League dupa acest meci.

Florinel, da, spunea, poate a zis in gluma. jucator la Steaua sa te chinui cu Alashkert, e o rusine. Daca eram eliminati, era cea mai mare rusine din istoria fotbalului romanesc. Trebuie facuta o analiza sa se decida cine merita sa ramana la Steaua sa continue, cine nu, sa se faca selectie, pentru ca nu e normal.

Nu cred ca e vorba de atitudine, pur si simplu...

M-a deranjat ca specatorii ne-au certat la 1-1. Era unul prin tribuna, care n-are nicio treaba cu fotbalul, probabil a jucat la pariuri. Sa incepi sa tipi sa nu se apropie ei de poarta... Probabil avea ca nu marcheaza ei.

Va spun ce am simtit noi in teren, unii jucatori isi pierd increderea. In loc sa vina la stadion sa incurajeze echipa, uite ce era sa se intample.

Nu cred ca suntem favoriti, pentru ca avem accidentati, nu avem un prim 11 competitiv", a spus Florin Tanase la PRO X.