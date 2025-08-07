După ce a trecut de Lugano, echipa pregătită de Dan Petrescu are în față un adversar net superior. Portughezii au un lot cotat de site-urile de specialitate la 171 de milioane de euro, o cifră net superioară oricărei echipe din România.



Braga, favorită clară înainte de primul meci cu CFR Cluj



În ziua meciului, ardelenii sunt cotați cu 5.60 de bookmakeri pentru o victorie pe teren propriu cu gruparea portugheză. Un egal are o cotă de 3.65, în timp ce Braga este favorită clară, cu o cotă de 1.75.



Nu este prima oară când CFR Cluj și Braga se întâlnesc. S-a mai întâmplat în grupele UEFA Champions League din sezonul 2012-2013, atunci când ardelenii au câștigat ambele întâlniri (3-1 și 0-2).



Partida CFR Cluj - Braga, din runda a treia a preliminariilor din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.



CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:30



CFR Cluj vine după înfrângerea din ultima etapă a Superligii, scor 2-3, cu Universitatea Craiova. Trupa lui Dan Petrescu suferă în campionat, unde se află pe locul 13, dar merge bine în Europa.



Clujenii le-au eliminat pe Lugano, scor 1-0 la general, și pe Paksi, scor 3-0 la general.



De cealaltă parte, Braga a trecut de Levski neașteptat de greu, după 0-0 în tur și 1-0 în retur, în urma prelungirilor. Formația din Portugalia a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în întrecerea internă, sub Sporting, Benfica și Porto.

