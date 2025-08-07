CFR - Braga, de la 19:30. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom

Trupa din Ardeal, întâlnește azi un adversar foarte puternic pentru această fază a competiției. Portughezii de la Braga au venit în România pentru a se duela cu CFR-ul lui Dan Petrescu, în turul 3 preliminar al UEL. Ardelenii au trecut cu greu de Lugano în turul precedent, 0-0 în Elveția, și 1-0 la Cluj, gol marcat în prelungiri, însă nici portughezii nu au avut viață ușoară cu bulgarii de la Levski Sofia, pe care i-au eliminat cu un scor identic ca cel al CFR-ului, 0-0 la Sofia,si 1-0, în extra-time, în Portugalia.



Braga a terminat pe poziția a 4-a sezonul trecut din Portugalia. Campionatul lusitan începe pe 10 August.

CFR Cluj - Braga | Echipe probabile



CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Bolgado, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, L. Munteanu, Postolachi



Braga: Hornicek – Vitor Carvalho, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Dorgeles, Moutinho, Gorby – Horta, Fernandes, Zalazar Martines

CFR Cluj - Braga | Ponturi pariuri



În 2012, cele două formații s-au întâlnit în grupele UCL, clujenii împunându-se și în tur și în retur, 3-1 la Cluj, și 2-0 în Portugalia.



Cei doi tehnicieni, Dan Petrescu și spaniolul Carlos Vicens, se vor duela pentru prima oară.



Braga este favorită la casele de pariuri și în turul din Gruia, cu o cotă de 1.81



CFR are o cotă de 4.60.



Egalul este cotat cu 3.55



Braga merge mai departe - 1.14.



CFR merge mai departe - 5.80.



Azerul Elcin Masiyev va conduce partida din Gruia, arbitru care acordă în medie 3.90 cartonașe galbene și 0,10 cartonașe roșii, fiind recunoscut pentru faptul că lasă jocul foarte liber.



Sugestia Sport.ro:



Pauză sau final X.

