Arsene Wenger se intoarce in fotbal! Ce post a acceptat legenda lui Arsenal

Francezul a parasit-o in vara lui 2018 pe Arsenal, echipa pe care o antrenase 22 de ani.

Arsene Wenger (69 ani) a acceptat oferta FIFA de a ocupa un post tehnic in cadrul forului mondial. Rolul francezului in organigrama FIFA va fi unul important. Presa franceza a mai scris la inceputul anului ca tehnicianul acceptase in linii mari propunerea de a deveni sef al departamentului de Dezvoltare Tehnica, el urmand sa fie un consultant special al lui Gianni Infantino, presedintele FIFA, dar ca mai ceruse un ragaz pentru a cantari ofertele de la cluburile interesate de serviciile sale. Fostul manager al lui Arsenal nu a mai lucrat din 2018, de cand i-a parasit pe “tunari”, fiind inlocuit de Unai Emery, dupa 22 de ani in functie. In ultimul an, s-a scris ca el ar fi negociat cu Real Madrid, PSG, AS Monaco, Newcastle, Vissel Kobe sau nationala Qatarului.

De-a lungul carierei, Wenger le-a antrenat pe Nancy (1984-1987), AS Monaco (1987-1994), Nagoya Grampus Eight (1995-1996) si Arsenal (1996-2018), castigand 1 titlu (1987-1988) si 1 Cupa a Frantei (1990-1991), Cupa Imparatului (1995) si Supercupa Japoniei (1996), 3 titluri in Premier League (1997-1998, 2001-2002, 2003-2004), 7 FA Cup, 7 Community Shield si jucand o finala de Champions League.