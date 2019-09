VIDEO | Inca un roman impresioneaza la juniorii lui Arsenal! Si-a ajutat echipa sa se califice in Cupa Angliei

Un pusti roman impresioneaza la juniorii lui Arsenal.

Catalin Cirjan pare sa urmeze traseul lui Vlad Dragomir. Cirjan impresioneaza la echipa de juniori a lui Arsenal.

Romanul si-a ajutat astazi echipa sa se califice in faza urmatoare a Cupei Angliei. Cirjan a marcat al doilea gol al lui Arsenal in victoria cu 3-0 a "tunarilor" in fata lui Wolverhampton.

Nascut pe 1 decembrie 2002, Catalin Cirjan a jucat in sezonul trecut la Viitorul Domnesti in liga a 3-a, fiind unul dintre cei mai interesanti juniori romani. El a fost la un stagiu de pregatire si cu Inter Milano si urma sa ajunga la Arsenal inca din urma cu un an. O accidentare a amanat mutarea.