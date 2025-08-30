Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Faza principală din Europa League debutează pe 24 septembrie și se va încheia pe 29 ianuarie. România are o singură reprezentantă în această competiție, campioana FCSB.

Aston Villa, principala favorită la câștigarea Europa League, conform bookmakerilor

După tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza principală a competiției, bookmakerii au stabilit lista favoritelor pentru câștigarea trofeului Europa League.

Cu prima șansă este văzută Aston Villa, formație din Premier League, care are o cotă de 7 pentru a ridica trofeul. În sezonul trecut, finala s-a disputat chiar între două cluburi din Anglia: Tottenham - Manchester United 1-0.

De altfel, Aston Villa este antrenată de Unai Emery, nimeni altul decât specialistul din Europa League, care a cucerit de patru ori trofeul: de trei ori cu Sevilla și o dată cu Villarreal.

  • Adversarele lui Aston Villa: Bologna (acasă), Basel (deplasare), Maccabi Tel Aviv (acasă), Fenerbahce (deplasare), Salzburg (acasă), Feyenoord (deplasare), Young Boys (acasă), Go Ahead Eagles (deplasare).

VIDEO Aston Villa, eșec contra lui Brentford în ultima etapă din Premier League

Potrivit Goal, a doua favorită a bookmakerilor din Europa League este AS Roma. Finalista din 2023 are acum cotă 10 pentru câștigarea trofeului.

Următoarele trei cluburi văzute candidate pentru câștigarea Europa League, toate cu o cotă de 11, sunt Betis, Bologna și Porto.

FCSB, cotă 101 pentru visul lui Gigi Becali

FCSB se numără printre cluburile cu șanse infime pentru o astfel de performanță. La cele mai multe case de pariuri, campioana României are cotă 101 pentru ridicarea trofeului.

"Eu vreau să câștig Europa League ca să mă duc direct în Champions League", a spus recent Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

  • FCSB va înfrunta Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Young Boys (acasă), FC Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare).

Doar Maccabi Tel Aviv (251), Sturm Graz (201), Ferencvaros (201) și Steaua Roșie (176) sunt văzute cu șanse și mai reduse decât FCSB pentru o astfel de performanță.

