Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Aston Villa, principala favorită la câștigarea Europa League, conform bookmakerilor

După tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din faza principală a competiției, bookmakerii au stabilit lista favoritelor pentru câștigarea trofeului Europa League.



Cu prima șansă este văzută Aston Villa, formație din Premier League, care are o cotă de 7 pentru a ridica trofeul. În sezonul trecut, finala s-a disputat chiar între două cluburi din Anglia: Tottenham - Manchester United 1-0.

De altfel, Aston Villa este antrenată de Unai Emery, nimeni altul decât specialistul din Europa League, care a cucerit de patru ori trofeul: de trei ori cu Sevilla și o dată cu Villarreal.



Adversarele lui Aston Villa: Bologna (acasă), Basel (deplasare), Maccabi Tel Aviv (acasă), Fenerbahce (deplasare), Salzburg (acasă), Feyenoord (deplasare), Young Boys (acasă), Go Ahead Eagles (deplasare).

