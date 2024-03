Kylian Mbappe a făcut anunțul: ”Sunt gata!”

Chiar dacă șefii campioanei Franței au încercat să-i ofere o nouă înțelegere atacantului, acesta se pare că este gata de o nouă provocare, la Real Madrid, cu care s-ar fi înțeles deja pentru un contract din sezonul următor.

Aflat în lotul naționalei Franței pentru meciurile amicale din această lună, Mbappe a dezvăluit când va face anunțul legat de viitorul său.

Starul francez își va anunța decizia chiar înainte de Campionatul European. Până atunci, Mbappe se concentrează pe ce are de făcut la echipa de club.

„Lumea va afla viitorul meu înainte de EURO. Sunt foarte calm. Viitorul meu nu mai e un subiect uriaș la club, nimeni nu mai vorbește despre asta. Voi fi calm la EURO, gata să fac lucruri grozave”, a spus Kylian Mbappe, potrivit Telefoot.

???? Kylian Mbappé: “People will know my future before the Euros. I'm very calm about it”.

“My future is no longer a huge topic at the club, no one talks to me about it anymore”.

“I’ll be at the Euros with calm head, ready to do great things”, told Telefoot. pic.twitter.com/KF92kXjfHC