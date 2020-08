(P) Reîncep meciurile din Europa League: Cum s-au descurcat echipele de la reluarea meciurilor

Meciurile din Europa League se reiau în această săptămână, când vor avea loc confruntările din optimile de finală.

Programul meciurilor este următorul:

Miercuri

ora 19:55: FC Copenhaga - Istanbul Basaksehir (0-1 în tur)

ora 19:55: Sahtior Donețk - Wolfsburg (2-1 în tur)

ora 22:00: Inter Milano - Getafe

ora 22:00: Manchester United - LASK Linz (5-0 în tur)

Joi

ora 19:55: Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (3-1 în tur)

ora 19:55: FC Sevilla - AS Roma

ora 22:00: FC Basel - Eintracht Frankfurt (3-0 în tur)

ora 22:00: Wolvehampton - Olympiakos (1-1 în tur)

Prima manșă a meciurilor Inter Milano - Getafe și FC Sevilla - AS Roma nu s-a mai disputat. Astfel, partidele vor fi decise într-o singură manșă.

Programul sferturilor de finală:

Sfert 1: Wolfsburg/Șahtior Donețk vs Eintracht Frankfurt/Basel

Sfert 2: LASK Linz/Manchester United vs Basaksehir/Copenhaga

Sfert 3: Inter Milano/Getafe vs Rangers/Leverkusen

Sfert 4: Olympiacos/Wolves vs Sevilla/Roma

Meciurile din sferturile de finală se vor disputa într-o singura manșă, în Germania, pe teren neutru, pe 10 și 11 august.

Programul semifinalelor:

Semifinală 1: Câștigătoare sfert 4 vs Câștigătoare sfert 2

Semifinală 2: Câștigătoare sfert 3 vs Câștigătoare sfert 1

Semifinalele se vor disputa într-o singură manșă, pe 16 și 17 august, în Germania. Finala va avea loc pe 21 august, de la ora 22:00, pe RheingEnergieStadion din Koln.

Conform ofertei de pariuri sportive de la 888sport, principala favorită la câștigarea Europa League este Manchester United, cu o cotă de 2.60. Inter Milano are cota 6.00, Bayer Leverkusen are 8.00, iar Wolverhampton are cota 9.00.

Cum s-au descurcat echipele de la reluarea meciurilor

După o pauză de cel puțin două luni, echipele au revenit pe teren fie în luna iunie, fie în mai, cum a fost cazul celor din Germania. Iată cum s-au descurcat acestea de la revenire.

FC Sevilla - A încheiat sezonul pe locul 4 în La Liga, dar a avut o prestație bună de la reluarea meciurilor. Sevilla este neînvinsă de 11 meciuri și a primit doar 5 goluri. Andaluzii au terminat la egalitate cu Atletico Madrid, dar au avut de suferit din cauza golaverajului.

AS Roma - A incheiat sezonul pe locul 5 în Serie A, reușind să le devanseze pe AC Milan și Napoli. În ultima etapă din Serie A, AS Roma a învins-o în deplasare pe Juventus Torino, scor 3-1, aceasta fiind prima înfrângere în doi ani acasă pentru campioana Italiei. De la reluarea meciurilor Veretout și Dzeko au marcat câte patru goluri, iar Mkhitaryan și Kalinici au punctat de câte trei ori.

Manchester United - Britanicii au fost revitalizați de forma lui Bruno Fernandes și de revenirea lui Paul Pogba. De la reluarea meciurilor, United a avut o serie de nouă meciuri la rând fără înfrângere în Premier League. Rashford, Greenwood și Marțial au arătat că sunt în formă și în linia ofensivă.

LASK Linz - Pauza nu le-a prins deloc bine austriecilor. Înainte de întrerupere erau pe locul 2 și au coborât până pe locul 4. În ultimele 10 meciuri, LASK a avut 6 înfrângeri și a renunțat la antrenorul Valerien Ismael. În locul lui a fost adus fostul antrenor al echipei naționale feminine a Austriei, Dominik Thalhammer.

FC Copenhaga - Danezii au fost inconstanți de la reluarea meciurilor, bifând și o serie de șase meciuri la rând fără victorie. În cele din urmă, Copenhaga a încheiat sezonul pe locul 2 în campionatul din Danemarca.

Istanbul BB - A fost marea surpriză a campionatului din Turcia și a reușit să încheie pe primul loc. Istanbul BB este doar a șasea echipă din istoria Turciei care reușește să câștige titlul. Edin Visca a fost revelația de la reluarea meciurilor, cu șase reușite în ultimele 8 meciuri.

Wolves - A încheiat sezonul în Premier League pe locul 7, cu doar trei înfrângeri în ultimele nouă meciuri. Raul Jimenez și-a păstrat forma excelentă și a încheiat sezonul cu 17 reușite.

Olympiacos - A câștigat titlul în Grecia la o diferență mare de puncte față de PAOK, după ce a câștigat opt din cele 10 partide din play-off.

Bayer Leverkusen - A încheiat sezonul în Bundesliga pe locul 5 și a fost învinsă de Bayern Munchen în finala Cupei Germaniei cu 4-2. Kai Havertz este omul numărul unu din atacul nemților în continuare.

Rangers - Campionatul din Scoția a fost înghețat și echipa a terminat pe locul 2. În această vară l-a cumpărat pe Ianis Hagi de la Genk cu 3.4 milioane de euro, iar sâmbătă a început noua ediție a campionatului, cu o victorie pe terenul lui Aberdeen.

Șahtior - "Minerii" au câștigat titlul în Ucraina, al 13-lea din istorie, cu un avans de 14 puncte față de Dinamo Kiev. De la revenire, Sahtior a avut 7 victorii și 2 remize în nouă meciuri.

Wolfsburg - A încheiat sezonul pe locul 7 în Bundesliga. De la reluarea meciurilor, echipa a avut 4 victorii, 4 remize și o singură înfrângere.

FC Basel - E pe locul 3 în campionatul Elveției și a pierdut lupta cu Young BB. A pierdut 3 meciuri din ultimele 12, dar își pune toate speranțele în omul de gol Arthur Cabral.

Eintracht Frankfurt - A terminat sezonul din Bundesliga pe locul 9, dar are mari probleme în linia defensivă. În atac, Andre Silva și Bas Dost și-au regăsit forma.

Inter - A încheiat sezonul din Serie A pe locul 2 și a fost într-o formă bună. Lukaku a marcat de 6 ori de la revenire, ajungând la un total de 29 de reușite în toate competițiile.

Getafe - S-a prăbușit de la reluarea meciului, căzând de pe locul 4 până pe 8, cu o singură victorie în 11 meciuri și doar 6 goluri marcate.