VITORIA GUIMARAES - FCSB | Cum au reactionat portughezii dupa ce au auzit ca Becali i-a comparat cu Concordia Chiajna: "Sa spuna ce vrea, lasam rezultatul sa vorbeasca"

Vitoria Guimaraes - FCSB se vede IN DIRECT la ProTV, joi seara, ora 22:00.

FCSB are in fata cel mai important meci al verii. Formatia ros-albastra joaca pentru calificarea in grupele UEFA Europa League, care ar insemna spalarea rusinii suferite in ultima vreme in Liga 1. Meciul cu Vitoria Guimaraes va fi transmis IN DIRECT la ProTV, joi seara, ora 22:00.



Gigi Becali, patronul FCSB, i-a comparat pe cei de la Guimaraes cu Concordia Chiajna. "Daca astia ne dau gol eu imi tai capul!", a spus Becali la PRO X.

Cum au comentat portughezii declaratiile lui Becali

Antrenorul Vitoriei Guimaraes, Ivo Vieira, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa.

"In ceea ce priveste declaratiile altora...conteaza mai mult ce vom reusi noi sa facem pe teren. Nu ma intereseaza speculatiile. Suntem foarte concentrati pe ce trebuie sa facem pentru a-i multumi pe cei care conteaza cu adevarat, pe suporterii nostri", a spus Ivo Vieira, citat de O Jogo.

Portarul veteran Douglas a comentat si el.



"E parerea lui (n.r a lui Gigi Becali). Poate sa spuna ce doreste, noi ne concentram pe ce avem de facut. Trebuie sa raspundem pe teren, sa ne facem jocul, sa muncim si sa lasam rezultatul sa vorbeasca", a spus si portarul Vitoriei Guimaraes.