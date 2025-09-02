Clubul Bournemouth l-a transferat, luni, pe fundaşul sârb Veljko Milosavljevic (18 ani), de la Steaua Roşie Belgrad, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League.

Echipa din Premier League ar fi plătit pentru Milosavljevic, care a semnat pe cinci ani, o sumă de circa 13 milioane de lire sterline, potrivit Agerpres. Bournemouth a vândut trei fundaşi în această vară pentru aproape 150 de milioane de lire sterline: Milos Kerkez la Liverpool (40 de milioane de lire), Dean Huijsen la Real Madrid (50 de milioane de lire) şi Ilia Zabarnîi la Paris Saint-Germain (63 de milioane de euro).

Gruparea din Premier League i-a adus în schimb pe Amine Adli de la Bayer Leverkusen (25 de milioane de lire), pe Bafode Diakite de la Lille (34,6 milioane de lire), pe Djordje Petrovic de la Chelsea (25 de milioane de lire) şi pe Alex Jimenez de la AC Milan (împrumut).

Steaua Roşie şi FCSB vor juca în Europa League pe 27 noiembrie, la Belgrad.

