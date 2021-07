Video incredibil! Toti arbitrii dormeau la faza dinaintea penalty-ului transformat de Kane! Nimeni nu a vazut asta. Faza trebuia oprita mai devreme

Gafa monumentala comisa de brigada de arbitri care a condus semifinala dintre Anglia si Danemarca.

In minutul 104, la patrunderea lui Sterling prin flancul drept, inainte ca fotbalistul sa se prabuseasca in careu in urma unui presupus contact cu Maehle, se poate observa o a doua minge pe teren.

Cand se intampla un astfel de eveniment, arbitrul are obligatia sa opreasca faza si sa indeparteze balonul de pe teren.

Surprinzator este faptul ca nici arbitrii din camera VAR nu au observat cel de-al doilea balon de pe teren si au validat lovitura de pedeapsa aratata in prima faza de "central".