S-au simtit prea ca 'acasa'?! :) Penalty controversat pe Wembley dupa ce Sterling a cazut in careu

Danemarca este cea care a deschis scorul in semifinala cu Anglia de la Euro 2020. Damsgaard a marcat un gol superb din lovitura libera in minutul 30. Avantajul a durat doar 9 minute, Kjaer a fost presat de Sterling, iar fundasul lui AC Milan si-a introdus mingea in poarta.

Tot jucatorul lui Manchester City a fost protagonist si in minutul 102, cand a cazut in careul danezilor si l-a facut pe Danny Makkelie sa arate punctul cu var. Danezii au protestat, dar VAR-ul a validat penalty-ul.

Schmeichel a parat lovitura de la 11 metri executata de Harry Kane, dar portarul a respins chiar in fata atacantului, iar acesta a introdus mingea in plasa si a facut 2-1.