Eșecul suferit în fața surprizei Bodo/Glimt, încă din faza barajelor, a agitat apele în tabăra „nerazzurrilor”. După ce în urmă cu două sezoane Inter pierdea finala competiției cu 0-5 în fața trupei lui Luis Enrique, așteptările pentru actuala stagiune europeană erau uriașe pentru a spăla acea imagine. Jucătorii antrenați acum de Cristi Chivu au fost însă aspru criticați în publicațiile italiene după eliminarea rușinoasă, iar atacantul francez este considerat unul dintre principalii vinovați.

Potrivit jurnaliștilor de la La Gazzetta dello Sport, care i-au acordat nota 4,5, prestația francezului a lăsat mult de dorit. „Ratează un gol ușor care este «iertat» din cauza unui ofsaid. Restul este o colecție de păcate amestecate cu dispariții”, a scris cei de la GdS.

De asemenea, cotidianul Corriere dello Sport l-a notat cu 5, în timp ce fanii milanezi l-au taxat dur pe rețelele de socializare. Așteptările erau cu atât mai mari cu cât căpitanul Lautaro Martinez a absentat de pe teren.

Prețul cerut de italieni

Forma sportivă îi complică situația la echipă. Cifrele atacantului de la începutul anului 2026 sunt modeste, cu doar trei reușite în 14 apariții. În Liga Campionilor, el nu a mai marcat din 17 septembrie anul trecut, când înscria împotriva lui Ajax Amsterdam.

Ieri, publicațiile La Repubblica și Tuttosport au notat că francezul ar putea fi sacrificat în următoarea perioadă de mercato pentru o sumă cuprinsă între 50 și 60 de milioane de euro. Această mutare este dictată în mare măsură de rațiuni financiare, deoarece ieșirea prematură din competiția europeană înseamnă un minus uriaș, de aproape 100 de milioane de euro, în conturile clubului milanez.

În prezent, tehnicianul Cristi Chivu pare să se bazeze mai mult pe Pio Esposito, Bonny și pe Lautaro Martinez. Numele lui Marcus Thuram fiind asociat recent cu formații din Premier League, campionat care ar putea reprezenta viitoarea sa destinație.