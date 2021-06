Tara Galilor, statistici surprinzatoare la Euro! Comparatia din care nationala Romaniei iese umilita

Echipa lui Gareth Bale si Aron Ramsey isi continua parcursul excelent de la Euro

Nimeni dintre cei care au vazut acum 19 ani Tara Galilor umilita de Romania cu un 5-1 nu si-ar fi putut imagina ca in nici 20 de ani britanicii vor fi la Euro doua editii consecutive, iar Romania va pune la dispozitie doar stadioanele pentru participantele la turneul final.

Tara Galilor s-a calificat la Euro pentru prima data in istorie de-abia in 2016, dar, de atunci, doar Franta are mai multe victorii decat britanicii.

Only France (6) have more wins than Wales (5) in the European Championships in the last eight years. — Richard Jolly (@RichJolly) June 16, 2021

In plus, intr-o comparatie care nu ne face deloc cinste, Tara Galilor are tot atatea victorii la Euro cat au Austria, Bulgaria, Romania, Norvegia si Ucraina la un loc.

Wales did not play in the European Championships until 2016 but already have as many wins ever in the Euros as Austria, Bulgaria, Norway, Romania & Ukraine have between them. — Richard Jolly (@RichJolly) June 16, 2021