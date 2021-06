Record negativ stabilit de Szczesny! Este primul portar care pateste asta la Euro

Portarul polonez Wojciech Szczesny a stabilt un record negativ in aceasta seara.

Slovacia a deschis scorul in meciul cu Polonia, 1-0, dupa ce mingea expediata de Robert Mak a lovit bara, apoi l-a lovit pe portarul Wojciech Szczesny in cap si a intrat in poarta.

Astfel, Szczesny devine primul portar din istoria Euro care marcheaza in proprie poarta.

Meciul dintre Slovacia si Polonia este condusa de la centru de arbitrul Ovidiu Hategan, ajutat de o brigada romaneasca.